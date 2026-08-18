Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Halten

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Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH

18.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE

     Unternehmen:               PSI Software SE
     ISIN:                      DE000A0Z1JH9

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2026
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      18.08.2026
     Kursziel:                  45,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.11.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Thorsten Renner

Zweites Quartal 2026 bringt operativ deutliche Fortschritte

Die PSI Software SE befindet sich unverändert in einer umfangreichen
Transformationsphase. Dabei belasten die Aufwendungen für die Cloud- und
SaaS-Transformation das Ergebnis. Hinzu kommen auch noch
Restrukturierungskosten. Die anstehende Transformation hin zu einem Cloud-
und SaaS-Anbieter bringt zunächst höhere Anlaufkosten mit sich. Nach
Abschluss der Transformation rechnet das Management in Zukunft jedoch mit
deutlich steigenden Margen.

Belastungen resultieren auch aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus.
Mittlerweile wurden alle Bedingungen der Offerte erfüllt, was auch die
regulatorische Freigabe der Übernahme beinhaltet. Der neue Mehrheitsaktionär
unterstützt die Unternehmensstrategie des Managements und sagte im Zuge
dessen auch finanzielle Unterstützung zu. In diesem Rahmen führte PSI
kürzlich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch, die komplett
von der Warburg Pincus zuzurechnenden Zest Bidco gezeichnet wurde, woraus
dem Unternehmen rund 29 Mio. Euro neue Eigenmittel zuflossen.

Bei einer erfolgreichen Transformation winken der PSI Software SE in Zukunft
deutlich höhere Umsätze und Margen. Der Übernahmepreis beinhaltete aber
bereits viele positive Zukunftsentwicklungen. Seit der Offerte bewegt sich
der Aktienkurs nur noch marginal und schwankt dabei um den Angebotspreis von
45,00 Euro. Auf dieser Basis belassen wir unser Kursziel unverändert bei
45,00 Euro und bestätigen unsere Einschätzung, die PSI-Aktie zu "Halten".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8c8c6ea3b361d15ac8d4078d839b77eb

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=48cef35b-9ac8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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