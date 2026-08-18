Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH 18.08.2026 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2026 Empfehlung: Halten seit: 18.08.2026 Kursziel: 45,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.11.2025, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner Zweites Quartal 2026 bringt operativ deutliche Fortschritte Die PSI Software SE befindet sich unverändert in einer umfangreichen Transformationsphase. Dabei belasten die Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation das Ergebnis. Hinzu kommen auch noch Restrukturierungskosten. Die anstehende Transformation hin zu einem Cloud- und SaaS-Anbieter bringt zunächst höhere Anlaufkosten mit sich. Nach Abschluss der Transformation rechnet das Management in Zukunft jedoch mit deutlich steigenden Margen. Belastungen resultieren auch aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Mittlerweile wurden alle Bedingungen der Offerte erfüllt, was auch die regulatorische Freigabe der Übernahme beinhaltet. Der neue Mehrheitsaktionär unterstützt die Unternehmensstrategie des Managements und sagte im Zuge dessen auch finanzielle Unterstützung zu. In diesem Rahmen führte PSI kürzlich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch, die komplett von der Warburg Pincus zuzurechnenden Zest Bidco gezeichnet wurde, woraus dem Unternehmen rund 29 Mio. Euro neue Eigenmittel zuflossen. Bei einer erfolgreichen Transformation winken der PSI Software SE in Zukunft deutlich höhere Umsätze und Margen. Der Übernahmepreis beinhaltete aber bereits viele positive Zukunftsentwicklungen. Seit der Offerte bewegt sich der Aktienkurs nur noch marginal und schwankt dabei um den Angebotspreis von 45,00 Euro. Auf dieser Basis belassen wir unser Kursziel unverändert bei 45,00 Euro und bestätigen unsere Einschätzung, die PSI-Aktie zu "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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