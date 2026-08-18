Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Thema: Wasserstoff
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Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

18.08.2026 / 10:08 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    18.08.2026
     Target price:            31,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:
SFC meldete sehr starke Q2-Zahlen, die unsere Prognosen übertrafen und
deutlich über den Vorjahreswerten lagen. Folglich hob das Management die
Untergrenze seiner Prognose für 2026 an. Der wesentliche Treiber für
Wachstum und Margen war die Abwicklung des Ukraine-Auftrags. SFC lieferte
Waren im Wert von rund EUR22 Mio. aus dem Gesamtvolumen von EUR43 Mio. aus. Da
der Großteil des verbleibenden Volumens im laufenden Quartal ausgeliefert
werden soll, erwarten wir ein ähnlich starkes drittes Quartal. Angesichts
des Rekord-Auftragsbestands von EUR105 Mio. fühlen wir uns mit unseren
Prognosen, die am oberen Ende der Unternehmensvorgaben liegen, weiterhin
wohl. Sollte es SFC gelingen, die im vierten Quartal wahrscheinlichen
Lieferengpässe zu bewältigen, könnte das Unternehmen unserer Einschätzung
nach die Prognose für 2026 sogar übertreffen. Ein aktualisiertes DCF-Modell
ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR31. Angesichts der hervorragenden
Chancen von SFC im margenstarken Verteidigungsgeschäft sehen wir die
Wachstumsstory als voll intakt an und bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 52%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=70bd391d42acb25e8dfbfce7ede66056

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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