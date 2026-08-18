Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG

18.08.2026 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG

     Unternehmen:               Wüstenrot und Württembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2026
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Solides H1 mit starkem Versicherungsgeschäft - Segment Wohnen in der
Transformationsphase

Die W&W AG hat die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und konnte
das Konzernergebnis (IFRS) nach Steuern um 15% auf 105 (Vj. 91) Mio. EUR
verbessern. Das Management bestätigt die Guidance von 120 bis 150 Mio. EUR
Konzernergebnis (IFRS) vollumfänglich.

Schaden-/Unfallversicherung mit deutlichem Ergebnisbeitrag: Der
Versicherungsumsatz im Segment Schaden-/Unfallversicherung legte um 4,4 %
yoy auf 1.505 Mio. EUR (Vj.: 1.441 Mio. EUR), getragen durch weiteres
Bestandswachstum und Beitragsanpassungen, zu. Mit einem Ergebnis von 108
Mio. EUR (Vj.: 107 Mio. EUR) verbleibt das Segment weiterhin auf hohem
Niveau und sichert den Großteil des Konzernergebnisses. Im Vergleich zum
sehr schadenarmen Vorjahres erhöht sich die Combined Ratio (brutto) auf
86,7% (Vj.: 83,8 %), verbleibt aber auf einem gesunden Niveau. In der
Personenversicherung stieg der Versicherungsumsatz um 4,3 % yoy auf 657 Mio.
EUR (Vj.: 630 Mio. EUR). Haupttreiber des Neugeschäfts (+5,2 % auf 1.857
Mio. EUR) waren die betriebliche Altersvorsorge sowie fondsgebundene
Versicherungen. Das Segmentergebnis belief sich auf 26 Mio. EUR (Vj.: 33
Mio. EUR), wobei der Vorjahreswert von einem positiven Steuer-Sondereffekt
begünstigt war.

Segment Wohnen - Weiter Reformbedarf bei Bausparkasse: Das Segment Wohnen
schließt H1 2026 mit einem Ergebnis von -12 Mio. EUR ab (Vj.: -51 Mio. EUR)
und bleibt damit weiterhin das ergebnisseitig belastende Sorgenkind bei W&W.
Die deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf einen positiven
Bewertungseffekt von 76 Mio. EUR aus Zinsabsicherungsgeschäften
zurückzuführen, welche infolge des Zinsanstiegs ihre Wirkung zeigten. Zudem
stieg das laufende Finanzergebnis dank höherer Zinserträge aus Baudarlehen
(+17,2 % yoy) auf 130 Mio. EUR (Vj.: 99 Mio. EUR). Erheblicher Gegenwind kam
jedoch von der Risikovorsorge, die auf -50 Mio. EUR aufgestockt werden
musste (Vj.: -33 Mio. EUR) und dem Neugeschäftsvolumen, welches um 10,9 %
yoy auf 7.553 Mio. EUR (Vj.: 8.479 Mio. EUR) sank. Das sinkende
Neugeschäftsvolumen ist laut Management einer strengeren Annahmepolitik zu
verdanken, mit der W&W das Kreditneugeschäft gezielt bremst, um
Portfolioqualität und Margen zu sichern. Gerade in Hinblick auf die
Strategie 'Bestform 2030' wird das Segment Wohnen einen
Transformationsprozess durchleben, in der das erklärte Ziel die deutliche
Verbesserung der Profitabilität ist.

Guidance bestätigt und 'Bestform 2030' als strategische Priorität: Der
Vorstand hält unverändert an seiner konservativen Jahresprognose von 120 bis
150 Mio. EUR IFRS-Konzernergebnis fest. Neben den bereits im zweiten
Halbjahr entstandenen Unwetterschäden (u. a. Hagel im Juli) und der Gefahr
weiterer Unwetter belasten noch weitere Themen (u. a. Besteuerung von
Versicherungskickbacks) den Ausblick. Unseres Erachtens bleibt das Erreichen
der oberen Spanne der Guidance weiterhin realistisch. Neben der bisherigen
Run-Rate von 105 Mio. EUR profitiert das Segment Wohnen sukzessive von den
höheren Marktzinsen, die sich zeitversetzt positiv in einer sich
ausweitenden Zinsmarge des Bauspar- und Kreditgeschäfts niederschlagen. Um
die Profitabilität und Zukunftsfähigkeit operativ abzusichern, setzt W&W
zudem auf das konzernweite Transformationsprogramm 'Bestform 2030'. Dieses
geht über alle Geschäftsfelder hinweg den bestehenden Modernisierungs- und
Restrukturierungsbedarf an. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltig profitablem
Wachstum und Effizienzverbesserungen. Besonders das Bauspargeschäft soll
durch dieses Programm verbessert werden.

Fazit: Die S/U-Versicherung überzeugt weiterhin mit operativer Stärke und
einer gesunden Combined-Ratio, während das Segment Wohnen im schwierigen
Makroumfeld weiterhin negativ zum Ergebnis beiträgt. Die Guidance verbleibt
u.E. weiterhin konservativ. Mit einem KBV von 0,3 und einer stabilen
Dividende von aktuell 0,65 EUR bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit
einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f8ed64c9453f9d400599f17bf6e02492

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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