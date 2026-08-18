Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG 18.08.2026 / 17:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2026 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers Solides H1 mit starkem Versicherungsgeschäft - Segment Wohnen in der Transformationsphase Die W&W AG hat die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und konnte das Konzernergebnis (IFRS) nach Steuern um 15% auf 105 (Vj. 91) Mio. EUR verbessern. Das Management bestätigt die Guidance von 120 bis 150 Mio. EUR Konzernergebnis (IFRS) vollumfänglich. Schaden-/Unfallversicherung mit deutlichem Ergebnisbeitrag: Der Versicherungsumsatz im Segment Schaden-/Unfallversicherung legte um 4,4 % yoy auf 1.505 Mio. EUR (Vj.: 1.441 Mio. EUR), getragen durch weiteres Bestandswachstum und Beitragsanpassungen, zu. Mit einem Ergebnis von 108 Mio. EUR (Vj.: 107 Mio. EUR) verbleibt das Segment weiterhin auf hohem Niveau und sichert den Großteil des Konzernergebnisses. Im Vergleich zum sehr schadenarmen Vorjahres erhöht sich die Combined Ratio (brutto) auf 86,7% (Vj.: 83,8 %), verbleibt aber auf einem gesunden Niveau. In der Personenversicherung stieg der Versicherungsumsatz um 4,3 % yoy auf 657 Mio. EUR (Vj.: 630 Mio. EUR). Haupttreiber des Neugeschäfts (+5,2 % auf 1.857 Mio. EUR) waren die betriebliche Altersvorsorge sowie fondsgebundene Versicherungen. Das Segmentergebnis belief sich auf 26 Mio. EUR (Vj.: 33 Mio. EUR), wobei der Vorjahreswert von einem positiven Steuer-Sondereffekt begünstigt war. Segment Wohnen - Weiter Reformbedarf bei Bausparkasse: Das Segment Wohnen schließt H1 2026 mit einem Ergebnis von -12 Mio. EUR ab (Vj.: -51 Mio. EUR) und bleibt damit weiterhin das ergebnisseitig belastende Sorgenkind bei W&W. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf einen positiven Bewertungseffekt von 76 Mio. EUR aus Zinsabsicherungsgeschäften zurückzuführen, welche infolge des Zinsanstiegs ihre Wirkung zeigten. Zudem stieg das laufende Finanzergebnis dank höherer Zinserträge aus Baudarlehen (+17,2 % yoy) auf 130 Mio. EUR (Vj.: 99 Mio. EUR). Erheblicher Gegenwind kam jedoch von der Risikovorsorge, die auf -50 Mio. EUR aufgestockt werden musste (Vj.: -33 Mio. EUR) und dem Neugeschäftsvolumen, welches um 10,9 % yoy auf 7.553 Mio. EUR (Vj.: 8.479 Mio. EUR) sank. Das sinkende Neugeschäftsvolumen ist laut Management einer strengeren Annahmepolitik zu verdanken, mit der W&W das Kreditneugeschäft gezielt bremst, um Portfolioqualität und Margen zu sichern. Gerade in Hinblick auf die Strategie 'Bestform 2030' wird das Segment Wohnen einen Transformationsprozess durchleben, in der das erklärte Ziel die deutliche Verbesserung der Profitabilität ist. Guidance bestätigt und 'Bestform 2030' als strategische Priorität: Der Vorstand hält unverändert an seiner konservativen Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR IFRS-Konzernergebnis fest. Neben den bereits im zweiten Halbjahr entstandenen Unwetterschäden (u. a. Hagel im Juli) und der Gefahr weiterer Unwetter belasten noch weitere Themen (u. a. Besteuerung von Versicherungskickbacks) den Ausblick. Unseres Erachtens bleibt das Erreichen der oberen Spanne der Guidance weiterhin realistisch. Neben der bisherigen Run-Rate von 105 Mio. EUR profitiert das Segment Wohnen sukzessive von den höheren Marktzinsen, die sich zeitversetzt positiv in einer sich ausweitenden Zinsmarge des Bauspar- und Kreditgeschäfts niederschlagen. Um die Profitabilität und Zukunftsfähigkeit operativ abzusichern, setzt W&W zudem auf das konzernweite Transformationsprogramm 'Bestform 2030'. Dieses geht über alle Geschäftsfelder hinweg den bestehenden Modernisierungs- und Restrukturierungsbedarf an. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltig profitablem Wachstum und Effizienzverbesserungen. Besonders das Bauspargeschäft soll durch dieses Programm verbessert werden. Fazit: Die S/U-Versicherung überzeugt weiterhin mit operativer Stärke und einer gesunden Combined-Ratio, während das Segment Wohnen im schwierigen Makroumfeld weiterhin negativ zum Ergebnis beiträgt. Die Guidance verbleibt u.E. weiterhin konservativ. Mit einem KBV von 0,3 und einer stabilen Dividende von aktuell 0,65 EUR bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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