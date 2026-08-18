Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: YOC AG - von Montega AG

18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

H1/26: Verhaltene Umsatzdynamik in Q2, aber operative Marge erholt sich -
Aktie auf gedrücktem Niveau sehr aussichtsreich

Die YOC AG hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026
vorgelegt. Nach einem dynamischen Jahresauftakt reflektieren die
Halbjahreszahlen die anhaltende konjunkturelle Zurückhaltung im Werbemarkt.
Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar ins Stocken geriet,
zeigt sich auf der Ertragsseite durch greifende Effizienzmaßnahmen eine
erfreuliche Margenstabilisierung.

[Tabelle]

Im H1/26 stiegen die Konzernerlöse leicht um 3,6% yoy auf 17,7 Mio. EUR. Ein
Blick auf das Q2 macht jedoch die veränderte Marktdynamik deutlich: Nach
einem starken Q1 (+9,7% yoy auf 8,0 Mio. EUR) lag der Umsatz im Q2 mit 9,7
Mio. EUR praktisch auf Vorjahresniveau (Q2/25: ~9,8 Mio. EUR). Die
regionalen Unterschiede bleiben bestehen: Während das Inlandsgeschäft in
Deutschland konjunkturbedingt auf der Stelle trat, erwies sich das
internationale Segment mit einem Plus von 8,0% yoy im Halbjahr weiterhin als
stützendes Standbein. Auf Quartalsebene deutet sich allerdings an, dass auch
die Auslandsregionen vorübergehend nicht mehr das hohe Expansionstempo des
Auftaktquartals halten konnten.

Erfreulicher gestaltet sich das Bild beim EBITDA, das im Halbjahr um 30,2%
yoy auf 0,7 Mio. EUR zulegen konnte (H1/25: 0,5 Mio. EUR; davon entfielen
rund 0,5 Mio. EUR auf das Q2). Hauptgrund für den Ergebnisanstieg ist die
sichtbare Erholung der Ertragskraft: Die Rohertragsquote verbesserte sich in
H1/26 auf 43,1% (ca. +1,5 Prozentpunkte gegenüber den vorangegangenen
Quartalen). Dies belegt, dass die Effizienz- und Automatisierungsmaßnahmen
rund um die Plattform VIS.X® greifen und YOC auch in einem verhalteneren
Umfeld in der Lage ist, die Marge operativ zu verbessern.

Schätzungsanpassung & Guidance: Das Management bestätigte den Jahresausblick
2026 (Umsatz: 39,0 bis 41,0 Mio. EUR; EBITDA: 3,0 bis 4,5 Mio. EUR). Vor dem
Hintergrund der verlangsamten Umsatzdynamik im zweiten Quartal und der
weiterhin eingeschränkten Visibilität im Werbemarkt modellieren wir den
weiteren Jahresverlauf etwas konservativer und passen unsere Umsatz- und
Ergebnisschätzungen für 2026e leicht nach unten an. Wir erwarten nun ein
Erreichen der Mitte der Guidance-Spannen, was ein gewohnt starkes
Werbeschlussquartal (Q4) voraussetzt.

Fazit: YOC begegnet der trägeren Marktentwicklung im ersten Halbjahr mit
hoher Kostendisziplin und einer verbesserten Rohertragsmarge. Auch wenn wir
unsere Prognosen vorerst leicht reduzieren, halten wir die Aktie auf dem
derzeit deutlich gedrückten Kursniveau für sehr aussichtsreich. Sobald die
Werbenachfrage wieder anzieht, dürfte die gesteigerte operative Effizienz
von VIS.X® voll durchschlagen. Wir bestätigen daher unser Rating und sehen
das Bewertungsniveau (EV/EBIT 2027e: 6,7) weiterhin als klar attraktiv an.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6b107c3e8dd74e54b7c4af0cfbcbe7be

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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https://eqs-news.com/?origin_id=7f91a7fe-9b06-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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