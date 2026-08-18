Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Donald Trumps Umgang mit Kim Jong Un

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Donald Trumps Umgang mit Kim Jong Un:

"Trumps Entscheidung, die amerikanische Beteiligung an den Manövern mit Südkorea zurückzufahren, ist politisch naiv und militärisch riskant. Dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel nicht eskaliert, liegt vor allem an dem seit Jahrzehnten gepflegten Szenario der Abschreckung, das auch solche Manöver unterstreichen. Nordkorea soll wissen, mit wem es sich im Zweifel anlegt. Ein Südkorea, das nicht mehr auf die Unterstützung aus den USA zählen kann, wäre ein geschwächtes Südkorea - und damit ein verwundbares. Zu glauben, Kim Jong Un lasse sich seine imperialen Fantasien mit netten Worten ausreden, grenzt an Realitätsverweigerung. Nordkorea droht dem Süden regelmäßig mit Angriffen, es hat sein Atomprogramm ausgebaut und unterstützt Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine. Mit einem solchen Regime flirtet man nicht."/DP/jha