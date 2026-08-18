Pressestimme: 'Handelsblatt' zu schlechter Bildungsgrad/junge Deutsche

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu schlechter Bildungsgrad/junge Deutsche:

"Wenn sich gut jeder zehnte junge Mensch weder in Ausbildung befindet, noch einen Job hat, ist das nicht nur sozialer Sprengstoff. Es ist auch eine Wachstumsbremse. Um es zugespitzt auszudrücken: Deutschland verblödet sich arm.

Dabei ist es doch eine Binsenweisheit, dass Bildung in einem rohstoffarmen Land die wichtigste Ressource ist. Deshalb sind die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts auch so erschreckend. Da tröstet es wenig, dass Deutschland in der Europäischen Union im Mittelfeld liegt."/DP/jha