Pressestimme: 'Neue Presse' zu Mangel an bezahlbaren Wohnraum

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Mangel an bezahlbaren Wohnraum:

"Nun hat die Krise auf dem Wohnungsmarkt die Mittelschicht erreicht, denn inzwischen fehlen nicht nur Sozialwohnungen. Steigende Baukosten, hohe Zinsen und Spekulanten machen vor allem in Ballungsräumen das Wohnen selbst für Gutverdiener unerschwinglich. Deshalb ist es richtig, dass die Politik endlich eine Kurskorrektur versucht. Dazu gehört nicht nur eine neu durchdachte Förderpolitik, auch der Dschungel der Bauvorschriften muss gelichtet werden."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Wegen Russland-Geschäft
Nestle droht Umsatzverlustgestern, 09:37 Uhr · dpa-AFX
Nestle droht Umsatzverlust
China im Fokus
USA verhängen hohe Zölle auf Drohnen14. Aug. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sgestern, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen