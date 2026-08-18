Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Koalition in Thüringen

dpa-AFX · Uhr
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REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Koalition in Thüringen:

"Das BSW ist auch durch eigenes Verschulden nach hoffnungsvollem Raketenstart auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit der Splitterparteien. Das liegt auch daran, dass der Wähler bei Wagenknecht nicht weiß, woran er eigentlich ist. Die Tragik Wagenknechts ist, dass sie zwar immer eine begnadete Oppositionsrednerin war, die den Finger in tatsächliche und vermeintliche Wunden legen konnten. Für wirkliche Veränderungen braucht es aber Regierungen mit stabilen und verlässlichen Partnern und um Koalitionen zu bilden, braucht es Kompromissbereitschaft. Daran ist Wagenknecht bisher immer gescheitert, und daran wird voraussichtlich auch jede Regierung scheitern, die sich auf BSW und AfD stützt. Denn beide Parteien funktionieren bisher ausschließlich in der Opposition."/DP/jha

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