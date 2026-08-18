Reaktion auf Drohnengefahr - Dobrindt eröffnet Forschungszentrum für Abwehr

Cochstedt/Berlin, 18. ⁠Aug (Reuters) - Angesichts der wachsenden Drohnengefahr will die Bundesregierung bei der Abwehr noch stärker aufrüsten. "Wir setzen etwas dagegen", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag bei der Eröffnung des neuen Technologiezentrums Drohnensicherheit in Cochstedt in Sachsen-Anhalt. "Die hybriden Angriffe, sie sollen uns ‌politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle: hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens", warnte der CSU-Politiker. Hintergrund ist unter anderem ⁠der versuchte Drohnen-Anschlag ⁠auf den Frachtflughafen Leipzig/Halle vor gut zwei Wochen in der Nähe ukrainischer Frachtmaschinen. "Wir haben es in den Vorfällen in Leipzig noch mal sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, welche perfide Idee eigentlich dahintersteht", sagte Dobrindt.

Deutschland sei täglich Zielscheibe. "Das, was wir heute erleben, ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts", ‌sagte der Minister. "Wer auf Deutschland zielt, trifft ganz ‌Europa." Dieser Bedrohung setze die Regierung eine Drei-Säulen-Strategie entgegen. Sie umfasse eine mobile Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei sowie das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern. Das neue ⁠Zentrum in Cochstedt bilde nun die dritte Säule aus Forschung und Entwicklung. Der ‌Wettbewerb sei ein "Wettrüsten, das stattfindet zwischen Drohnenabwehr ⁠und Drohnenabwehr-Überwindungstechnik".

Internationale Partner hätten den Innovationszyklus in diesem Bereich auf acht bis zwölf Wochen beziffert. Deutschland arbeite dabei mit Israel und der Ukraine zusammen. Dobrindt betonte jedoch, Drohnenabwehr in einem Kriegsszenario sei etwas ‌anderes als an Flughäfen oder bei ⁠Veranstaltungen in Deutschland.

Das Technologiezentrum ist ein gemeinsames ⁠Projekt des Innen- und des Forschungsministeriums. Es ist an den Standorten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt und Braunschweig angesiedelt. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens in Cochstedt, den das DLR 2019 übernommen hatte, wird bereits an zivilen Drohnenanwendungen wie für die Landwirtschaft oder zur Brandbekämpfung geforscht. Das neue Zentrum erweitert diesen Fokus nun auf die Erforschung und Erprobung von Technologien zur Detektion und Abwehr von Drohnen unter ⁠realen Bedingungen.

(Bericht von Markus Wacket, Reuters TVRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)