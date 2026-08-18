ROUNDUP: Neues Drohnenzentrum soll Deutschland sicherer machen

COCHSTEDT (dpa-AFX) - Spionage, Sabotage und Angriffe auf kritische Infrastruktur: Deutschland sieht sich zunehmend mit hybriden Bedrohungen konfrontiert. Eine besondere Rolle spielen dabei Drohnen, die immer leistungsfähiger werden und zugleich schwieriger abzuwehren sind. In Sachsen-Anhalt soll nun an Technologien geforscht werden, die Sicherheitsbehörden in diesem Wettlauf einen Vorsprung verschaffen.

Am Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt im Salzlandkreis ist dafür ein neues Technologiezentrum für Drohnensicherheit eröffnet worden. Bis zu zehn Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in den Ausbau fließen. Gemeinsam mit dem Standort Braunschweig sollen Forscherinnen und Forscher Technologien zur sicheren Nutzung sowie zur Erkennung und Abwehr von Drohnen entwickeln und unter realistischen Bedingungen testen.

"Wer auf Deutschland zielt, trifft ganz Europa"

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zeichnete bei der Eröffnung ein ernstes Bild der Sicherheitslage. Deutschland sei täglich Ziel hybrider Angriffe. Als wirtschaftlich, politisch und sicherheitspolitisch wichtiges Land in der Mitte Europas stehe die Bundesrepublik besonders im Fokus. "Wer auf Deutschland zielt, der trifft ganz Europa", sagte Dobrindt.

Spionage, Sabotage, Destabilisierung, Einflussnahme und Manipulation seien Teil dieser Bedrohung. Dobrindt sprach von einem "Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts". Die Bedrohungslage habe sich verschärft. Hinweise befreundeter Nachrichtendienste hätten in den vergangenen Monaten ebenso zugenommen wie Operationen und Einsätze.

Wie konkret die Gefahr durch Drohnen werden kann, zeigte sich zuletzt am Flughafen Leipzig/Halle. Vor zwei Wochen war dort eine umgebaute und mit Sprengstoff bestückte Drohne zwischen ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft sprach von einem "schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland".

Dobrindt ordnete den Vorfall in die verschärfte Bedrohungslage ein. "Leipzig ist kein singulärer Fall, sondern Leipzig ist Teil eines größeren Gebildes, mit dem wir es zu tun haben." Wer dahinter steckt, ist bislang nicht geklärt.

Was sagt Dobrindt zu Russland?

Bei der Frage nach einer möglichen russischen Urheberschaft blieb Dobrindt zurückhaltend. Bei Cyberangriffen sei eine Urheberschaft in Russland bereits nachgewiesen worden. Im Fall Leipzig/Halle müssten die Sicherheitsbehörden dagegen zunächst Beweise sammeln. "Erst wird der Beweis erbracht, dann wird die Zuweisung stattfinden", sagte der Innenminister. Verdachtsmomente allein reichten nicht aus.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) verwies zugleich auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser habe gezeigt, dass Drohnen immer leistungsfähiger würden und neue Fähigkeiten bekämen. Damit wüchsen auch mögliche Bedrohungsszenarien.

Wettrüsten bei Drohnentechnik

Dobrindt sprach in seiner Rede von einem "Wettrüsten" zwischen Drohnenabwehr und Technologien, die diese Abwehr überwinden sollen. Partner aus Israel und der Ukraine berichteten von Innovationszyklen von lediglich acht bis zwölf Wochen. Die Abwehr müsse mit diesem Tempo Schritt halten.

Cochstedt soll dabei vor allem den Praxistest ermöglichen. Unternehmen und Sicherheitsbehörden können dort neue Technologien unter möglichst realistischen Bedingungen erproben und weiterentwickeln.

Am DLR-Standort Cochstedt arbeiten nach Angaben von Vorstandschefin Anke Kaysser-Pyzalla derzeit dauerhaft rund 40 Menschen. Die Zahl soll künftig auf 65 steigen. Bei größeren Übungen waren demnach bereits bis zu 250 Vertreterinnen und Vertreter von Bundeskriminalamt, Bundes- und Landespolizei, Bundeswehr und weiteren Stellen gleichzeitig vor Ort.

Mehr Kräfte für die Drohnenabwehr

Auch die Bundespolizei soll ihre Fähigkeiten ausbauen. Die mobile Drohnenabwehreinheit werde auf 300 Einsatzkräfte verdoppelt, kündigte Dobrindt an. Sie soll mit moderner Technik von mehr Standorten aus in Deutschland eingesetzt werden können.

Hinzu kommt ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern, in dem Sicherheitsbehörden und Bundeswehr zusammenarbeiten. Das Technologiezentrum in Cochstedt bildet als Forschungs- und Entwicklungsstandort die dritte Säule dieser Strategie.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) verwies auf mögliche Gefahren für die kritische Infrastruktur im Land. Sachsen-Anhalt etwa verfüge über mehrere große Chemieparks. Allein der größte umfasse rund 13 Quadratkilometer chemischer Industrie. Auch dort müsse man sich Gedanken darüber machen, was passiere, wenn Drohnen für Angriffe eingesetzt würden.

Für Schulze steht Cochstedt zugleich für den Wandel eines Standorts, den er seit seiner Kindheit kennt. Er wuchs nach eigenen Angaben nur wenige Kilometer entfernt auf. Zu DDR-Zeiten - vor rund 40 Jahren - war das Gelände laut Schulze noch militärisches Sperrgebiet. Nach der Wiedervereinigung folgten verschiedene Versuche einer zivilen Nutzung. Mit dem heutigen Forschungsstandort sieht er Sachsen-Anhalt bei der Drohnentechnologie "in der Champions League"./djj/DP/stk