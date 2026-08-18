Sozialverband empfiehlt: Pflegegrad schnell beantragen

BERLIN (dpa-AFX) - Anträge auf Anerkennung eines Pflegegrads sollten möglichst schnell gestellt werden. Das empfiehlt der Sozialverband VdK und erklärt: Im neuen Jahr könnte es schwieriger werden, einen Pflegegrad anerkannt zu bekommen. Das gehe aus dem Entwurf der Bundesregierung zum Pflegeneuordnungsgesetz hervor, so der Verband. Den Entwurf hatte noch die damalige Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorgelegt, inzwischen führt Carsten Linnemann (CDU) das Ressort.

Voraussetzungen für Pflegegrade könnten sich verschärfen

Kriterien für das Feststellen einer Pflegebedürftigkeit sollen gemäß dem Entwurf für Neueinstufungen enger gefasst werden. Die Reform soll die Pflegeversicherungen finanziell entlasten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte nach der VdK-Empfehlung noch in diesem Jahr einen Pflegegrad beantragen. Vor allem die Voraussetzungen für Pflegegrade eins bis drei könnten verschärft werden, erklärte der Verband. Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Pflegegrade, je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit.

"Noch ist das neue Gesetz nicht verabschiedet, und es gilt das alte Recht. Das müssen Pflegebedürftige und deren Angehörige nutzen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Vorsicht bei bestehendem Pflegegrad

Es gehe allerdings nur um Erstanträge, hieß es. Wer bereits einen Pflegegrad habe, solle einen Antrag auf Höherstufung nur nach reiflicher Überlegung stellen, teilte der Verband mit. Denn: Es bestehe ansonsten die Gefahr einer Rückstufung des Pflegegrads.

VdK-Präsidentin: Pflegeantrag ist kein Makel

Viele Menschen würden zögern, einen Pflegegrad zu beantragen - aus Scham, Angst vor komplizierten Anträgen oder dem Glauben, ihnen stünde keine Hilfe zu. "Dabei ist ein Pflegeantrag kein Makel, sondern wichtige Voraussetzung, weiter in den eigenen vier Wänden leben zu können", so Bentele. "Wer noch in diesem Jahr einen Pflegegrad bekommt, behält ihn nach aktuellem Stand auch, wenn die Zugangsregeln verschärft werden."

Mit dem Pflegeneuordnungsgesetz sollen die Finanzen der Pflegeversicherung laut Gesundheitsministerium stabilisiert werden. Dahinter steckt ein Sparpaket. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen ist stark gestiegen und liegt mittlerweile bei über 6 Millionen./wum/DP/mis