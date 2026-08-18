Spotify - Indikatoren mit Vorlauffunktion?

Indikatorformationen treten häufig mit einem zeitlichen Vorlauf im Vergleich zu den entsprechenden Weichenstellungen im eigentlichen Kursverlauf auf. Als perfektes Beispiel für diese These kann derzeit die Spotify-Aktie angesehen werden. Nicht nur der im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy vorliegende Abwärtstrend ist Geschichte, sondern inzwischen liegt bei dem Trendfolger auch eine Bodenbildung vor. In diesem Zusammenhang ist das charttechnische Lebenszeichen der vergangenen Woche besonders bemerkenswert. Schließlich gelang die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie sowie der Spurt über den Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 500,77/495,98 USD; siehe Chart). Dank dieser beiden Weichenstellungen gewinnt die übergeordnete Bodenbildung deutlich an Konturen. Dazu trägt auch der trendfolgende MACD bei, der mittlerweile wieder freundlich zu interpretieren ist. Rein rechnerisch ergibt sich jetzt ein Anschlusspotenzial von 130 USD. Damit erscheint perspektivisch ein Spurt über die Marke von 571 USD realistisch, der dann wiederum einen großen Doppelboden vervollständigen würde. Als engmaschiger Stop-Loss ist dagegen das Augusttief bei 462 USD prädestiniert.

Spotify (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Spotify

Quelle: LSEG, tradesignal²

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