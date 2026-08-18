Steigende Ölpreise setzen Europas Börsen unter Druck
Der DAX handelt am Dienstag Vormittag leicht tiefer. Auch der EuroStoxx 50 präsentiert sich schwächer. Die US-Indizes werden vorbörslich im Minus erwartet, wobei die Technologiewerte die größten Abschläge verzeichnen. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 deutlich schwächer und gab nach seiner jüngsten Erholung spürbar nach.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Makroseite stehen heute gleich mehrere wichtige Impulse. In Deutschland richtet sich der Blick auf die ZEW-Konjunkturerwartungen, die einen aktuellen Einblick in die Stimmung institutioneller Investoren geben. Daneben warten die Märkte auf neue Daten zur US-Industrieproduktion, die Hinweise auf die Verfassung des amerikanischen Industriesektors liefern. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein zentraler Einflussfaktor. Nach einem weiteren Zwischenfall in der Straße von Hormus sind Hoffnungen auf eine rasche Entspannung des Konflikts zwischen den USA und Iran zunächst in den Hintergrund getreten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den Einzelwerten steht Schott Pharma im Mittelpunkt. Die Aktie legt zu, nachdem Barclays die Perspektiven des Pharmaverpackungsspezialisten deutlich positiver bewertet hat. Ausschlaggebend sind laut Marktbeobachtern neu verhandelte Verträge sowie Erwartungen an eine stärkere Nachfrage nach gebrauchsfertigen Primärverpackungen und Spezialfläschchen für empfindliche Medikamente.
Ebenfalls im Fokus steht Hugo Boss. Der Modekonzern reagiert auf die Nachricht, dass die Frasers Group ihren Anteil auf knapp 48 Prozent erhöht hat. Nach Ablauf des freiwilligen Übernahmeangebots beobachten Investoren nun aufmerksam, ob sich daraus weitere strategische Schritte ergeben.
Auf der Verliererseite fällt Lanxess auf. Die Aktie gerät unter Druck, nachdem eine Abstufung durch Exane BNP Paribas die ohnehin angespannte Stimmung im europäischen Chemiesektor belastet hat. Höhere Finanzierungskosten und ein herausforderndes Marktumfeld bleiben für die Branche zentrale Belastungsfaktoren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG35NB
|7,27
|26930,735373 Punkte
|40,23
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZE1
|40,34
|22216,479555 Punkte
|6,47
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG66L2
|42,61
|21980,858662 Punkte
|6,15
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31JD
|4,67
|26693,408942 Punkte
|54,54
|Open End
|Silber
|Bull
|UN8GRR
|7,45
|56,732068 USD
|7,52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UR0XX6
|0,19
|255,00 EUR
|7,85
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z2M
|8,39
|26000,00 Punkte
|12,97
|18.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBQ
|0,84
|220,00 EUR
|4,98
|17.03.2027
|SAP SE
|Call
|UN3N6L
|0,91
|220,00 EUR
|6,09
|17.03.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6D6Y
|0,93
|1900,00 EUR
|9,31
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UR0H56
|1,69
|27216,046011 Punkte
|30
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UN19QU
|93,78
|758,999466 USD
|4
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|UR02B6
|3,94
|1418,813517 EUR
|8
|Open End
|DAX®
|Short
|UG41M9
|1,86
|30728,073214 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UG6H7R
|1,15
|28972,059613 Punkte
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2026; 10:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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