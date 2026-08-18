TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. August

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen 08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich) 10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M. 11:30 CHN: Xiaomi, Q2-Zahlen 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26 15:15 USA: Industrieproduktion 7/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26 SONSTIGE TERMINE --

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