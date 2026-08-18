Tech unter Druck. Zinsen werden zum Risiko.

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Die Wall Street steht heute wegen weiter anziehender Renditen bei Staatsanleihen unter Druck. Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries steigt auf über 5,32 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 19 Jahren, während die zehnjährige Rendite über 4,73 Prozent klettert. Besonders hart trifft das den Technologiesektor. Neben den höheren Ölpreisen und zunehmenden Spannungen mit Iran rücken vor allem die gewaltigen Haushaltsdefizite und die explodierende Emission neuer Anleihen zur Finanzierung des KI-Booms in den Fokus. Der Kapitalmarkt muss zunehmend die Lücke schließen, die durch Investitionen weit oberhalb der operativen Cashflows entsteht. Bei den Unternehmen liefert Home Depot starke Zahlen. Umsatz, Gewinn und vergleichbare Umsätze übertreffen die Erwartungen, allerdings wird lediglich der Jahresausblick bestätigt und ein Teil der Ergebnisstärke stammt aus Zollrückerstattungen. Fabrinet schlägt ebenfalls die Erwartungen und gibt einen besseren Ausblick, wird aber wegen schwächerer Datacom-Umsätze und der erneut extrem hohen Erwartungen verkauft. Baidu profitiert von einem Wachstum von 50 Prozent im KI-Cloud-Geschäft, während das traditionelle Geschäft deutlich schrumpft und der Gewinn die Erwartungen verfehlt. Bank of America verteidigt unterdessen Nvidia und sieht die Aktie trotz der zunehmenden Risiken durch Vendor-Finanzierungen als attraktiv bewertet; bei den Zahlen am 26. August werden allerdings zusätzliche Details zu den außerbilanziellen Verpflichtungen erwartet.



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