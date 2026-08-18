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Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzial

onvista · Uhr

Diese deutsche Technologie-Aktie bleibt trotz kräftiger Gewinne hochspannend: Um welchen Wert es sich handelt und wo die Kursziele liegen, erfährst du hier im Text.

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Quelle: KarbonatErol/Shutterstock.com
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Die Aktien des mehr als 100 Jahre alten deutschen Technologiekonzerns befinden sich seit dem vergangenen Jahr in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Das übergeordnete Chartbild bleibt dabei konstruktiv, sodass ein Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht erreicht scheint. Nach der jüngsten Konsolidierung eröffnet sich kurzfristig erneut eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

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