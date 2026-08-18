Ukraine greift Region Moskau mit Hunderten Drohnen an - Russland droht London

Kiew/London, 18. ⁠Aug (Reuters) - Die Ukraine hat am frühen Dienstagmorgen einen der schwersten Luftangriffe auf die Region Moskau und andere russische Gebiete seit Beginn des Krieges ausgeführt. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin wurden allein über der Hauptstadtregion 180 Drohnen abgeschossen. Insgesamt soll die Ukraine ‌620 Drohnen eingesetzt haben. Auch auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim kam es nach den Attacken zu Stromausfällen. Unterdessen drohte die russische Regierung ⁠Großbritannien mit Konsequenzen ⁠wegen der mutmaßlichen Lieferung von Drohnen, die für Schläge gegen russisches Territorium genutzt worden seien.

Bei den Attacken in der Region Moskau wurden dem Gouverneur Andrej Worobjow zufolge mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen. Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne trafen zudem ein Lagerhaus des russischen Online-Händlers Wildberries. Das Unternehmen teilte mit, eine Wand ‌sei leicht beschädigt worden. Auf der Krim meldete ‌der größte Energieversorger Krymenergo Stromausfälle in mehreren Ortschaften im Süden der Halbinsel. Die Versorgungslage im Nordwesten, Osten und Südteil der Region bleibe schwierig. Die Ukraine setzt zunehmend Drohnen mit ⁠großer Reichweite ein, um Öllogistik und militärische Infrastruktur in Russland zu attackieren.

FEST AN DER ‌SEITE DER UKRAINE

Angesichts der jüngsten Ereignisse drohte ⁠die russische Botschaft in London Großbritannien mit Vergeltungsmaßnahmen. Das britische Vorgehen werde unweigerlich Konsequenzen nach sich ziehen, für die sich das Land verantworten müsse, hieß es in einer Erklärung der Botschaft auf Telegram. Je tiefer die ‌Beteiligung an dem Konflikt sei, desto höher ⁠werde der Preis sein. Die Botschaft reagierte ⁠damit auf einen Bericht der britischen Zeitung "Times" vom Samstag, wonach erstmals in Großbritannien hergestellte Drohnen für Schläge tief im russischen Hinterland eingesetzt worden seien.

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums bestätigte den Einsatz solcher Drohnen zwar nicht, erklärte jedoch, Großbritannien stehe fest an der Seite der Ukraine, um das Land bei der Verteidigung gegen die russische Invasion zu unterstützen. London hatte im Juni angekündigt, der Ukraine bis Ende 2026 rund 150.000 Drohnen im Rahmen eines Hilfspakets im Wert von ⁠752 Millionen Pfund (rund 880 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, William JamesBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)