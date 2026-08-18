Ukraine: Zehn Tote bei russischem Raketenangriff in Region Charkiw

Petschenihy, 18. ⁠Aug (Reuters) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind am Dienstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zehn Menschen getötet worden. Mindestens 18 weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, ‌Oleh Synjehubow, mit. Selenskyj kündigte eine Reaktion Kiews an. Eine russische Stellungnahme zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor.

Der Beschuss traf das Zentrum des ⁠Dorfes Petschenihy. "Die ⁠Russen haben heute Morgen einen brutalen Angriff auf eine belebte Kreuzung in Petschenihy in der Region Charkiw verübt – einen Ort mit einer Post und Geschäften, der ausschließlich von Wohngebäuden umgeben ist", erklärte Selenskyj auf der Plattform X. "Wir werden in jedem Fall auf diese russische Attacke reagieren."

Dem Gouverneur Synjehubow ‌zufolge wurden dabei zehn Wohnhäuser, ein Cafe, eine ‌Postfiliale, fünf Geschäfte und 15 Autos beschädigt. Nach vorläufigen Informationen der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft setzte Russland zwei kleinere Marschflugkörper vom Typ "Banderol" ein. Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters ⁠aus Petschenihy waren mehrere mit Planen abgedeckte Leichen auf dem Boden, ausgebrannte Autos ‌und getroffene Gebäude zu sehen.

UN: ZAHL ⁠DER ZIVILEN TOTEN UM EIN DRITTEL GESTIEGEN

Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine über den Sommer verstärkt. Experten zufolge versucht Moskau dabei, den Mangel an ukrainischen Abwehrraketen auszunutzen. Die Vereinten Nationen (UN) hatten vergangene ‌Woche mitgeteilt, dass die Zahl der ⁠getöteten und verletzten Zivilisten in der ⁠Ukraine im Juli im Vergleich zum Vormonat um fast ein Drittel gestiegen sei. Die UN-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine erklärte auf X, sie sammle Informationen über den Angriff in Petschenihy.

Vorwürfe, die Zivilbevölkerung in der Ukraine gezielt anzugreifen, weist die Regierung in Moskau regelmäßig zurück. Russland hatte seine völkerreichtswidrige Invasion in der Ukraine im Februar 2022 begonnen. Derzeit halten die russischen Streitkräfte etwa ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets. An der ⁠Front im Osten des Landes kommt Moskaus Armee derzeit kaum voran.

(Bericht von Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)