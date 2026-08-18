Umfrage: Zustimmung für Trump fällt auf Tiefstwert von 33 Prozent.

Reuters · Uhr
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Washington, 17. ⁠Aug (Reuters) - Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist einer Umfrage zufolge auf den niedrigsten Stand seiner aktuellen Amtszeit gefallen. In einer am Montag abgeschlossenen Erhebung von Reuters/Ipsos äußerten sich lediglich 33 Prozent der Befragten zufrieden mit ‌Trumps Arbeit im Weißen Haus, während 64 Prozent unzufrieden waren. Einen Großteil der US-Bürger treibt demnach die Sorge um, dass der Krieg ⁠der USA ⁠mit dem Iran noch lange andauern wird. Die 33 Prozent sind der schlechteste Wert seit Dezember 2017 während Trumps erster Amtszeit. Bei der bislang letzten Erhebung Anfang August war Trump noch auf 35 Prozent gekommen.

Rund 80 Prozent der US-Bürger - darunter 87 Prozent der Demokraten und ‌71 Prozent der Republikaner - gehen der Umfrage zufolge ‌davon aus, dass das militärische Engagement der USA im Iran über einen längeren Zeitraum anhalten wird. Nur 16 Prozent erwarten ein Ende des Konflikts ⁠binnen weniger Wochen. Trump, der im Wahlkampf versprochen hatte, die Inflation in ‌Schach zu halten und lange Kriege ⁠zu vermeiden, hatte nach den gemeinsamen Angriffen mit dem Verbündeten Israel zunächst ein Ende binnen weniger Wochen in Aussicht gestellt. Er argumentierte, der Krieg sei der einzige Weg, den Iran an ‌der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. ⁠Der Iran erwies sich jedoch ⁠als widerstandsfähig und schränkt den Ölhandel durch die Straße von Hormus weiterhin stark ein, auch wenn sich der Konflikt zuletzt abgekühlt hat.

Die Auseinandersetzung hat ein Fünftel des weltweiten Ölhandels lahmgelegt und einen drastischen Anstieg der Benzinpreise ausgelöst. Dies belastet auch US-Haushalte und bringt Trumps Republikaner unter Druck, die bei den Zwischenwahlen im November ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen wollen.

Für die landesweite Online-Umfrage von Reuters/Ipsos wurden 1166 ⁠Erwachsene befragt. Die Fehlermarge liegt bei drei Prozentpunkten.

(Bericht von Jason Lange. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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