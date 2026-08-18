USA: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,2 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Allerdings war die Produktion im Vormonat stärker gestiegen als erwartet. Im Juni legte sie um revidierte 0,3 Prozent zu. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent./jsl/he
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