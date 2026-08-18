Was ist der Stand der Dinge?

Ab dem 1. Januar 2027 können Anbieter die neuen staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte anbieten. Bestehende Riester-Verträge verschwinden damit nicht. Für Verträge, die vor 2027 abgeschlossen wurden, gilt Bestandsschutz. Du kannst deinen Vertrag also grundsätzlich unter den bisherigen Förderbedingungen weiterführen.

Das betrifft weiterhin eine große Zahl von Sparern: Ende 2025 bestanden in Deutschland knapp 14,7 Millionen Riester-Verträge. Gut ein Fünftel bis knapp ein Viertel davon wird nach Schätzung des Bundesarbeitsministeriums nicht mehr aktiv bespart.

Was bietet das neue Altersvorsorgedepot?

Ab 2027 kannst du mit dem Altersvorsorgedepot staatlich gefördert unter anderem in Fonds und ETFs investieren. Anders als bei klassischen Garantieprodukten ist nicht sichergestellt, dass zum Rentenbeginn mindestens deine eingezahlten Beiträge vorhanden sind. Dafür kann ein größerer Teil des Geldes am Kapitalmarkt angelegt werden. Damit steigen die Renditechancen, aber auch das Risiko von Kursschwankungen und Verlusten.

Auf unserer Übersichtsseite erfährst Du, wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, wie sich die neue Förderung zusammensetzt und welche Anlagen infrage kommen.

Altersvorsorgedepot heute · 08:06 Uhr · onvista

Warum du deine Riester-Förderung prüfen solltest

Der wichtigste Unterschied zwischen dem bisherigen Riester-System und der neuen Förderung liegt in der Berechnung der Zulage. Bei Riester hängt der Eigenbeitrag, den du für die volle Zulage leisten musst, von deinem Einkommen ab. Grundsätzlich müssen dafür vier Prozent des rentenversicherungspflichtigen Vorjahres-Einkommens in den Vertrag fließen, begrenzt auf insgesamt 2.100 Euro einschließlich Zulagen. Die Grundzulage beträgt 175 Euro.

Ab 2027 können keine neuen Riester-Verträge mit der bisherigen einkommensabhängigen Zulage mehr abgeschlossen werden. Bestehende Riester-Verträge können jedoch weiterhin nach den alten Förderregeln mit einkommensabhängigem Mindest-Eigenbeitrag fortgeführt werden.

Die neue Grundzulage richtet sich direkt danach, wie viel du selbst einzahlst. Für die ersten 360 Euro Eigenbeitrag gibt es 50 Cent je Euro. Für weitere Beiträge bis insgesamt 1.800 Euro sind es 25 Cent je Euro. Damit sind bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr möglich (siehe Grafik unten).

Vor allem für Gutverdiener kann die Zulagen-Förderquote dadurch deutlich steigen. Ein kinderloser Sparer mit einem rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommen von mindestens 52.500 Euro muss im bisherigen Riester-System 1.925 Euro selbst einzahlen, um die Grundzulage von 175 Euro vollständig zu erhalten. Das entspricht einer Zulagen-Förderquote von rund neun Prozent auf den Eigenbeitrag.

Im neuen System reichen dagegen 1.800 Euro Eigenbeitrag für die volle Grundzulage, die dann aber 540 Euro beträgt. Das entspricht 30 Prozent Förderquote. Ein möglicher zusätzlicher Steuervorteil ist in beiden Fällen noch nicht berücksichtigt. Die unterschiedliche Wirkung ergibt sich aus dem bisherigen einkommensabhängigen Mindesteigenbeitrag und der künftig beitragsproportionalen Zulage.

Für Familien mit Kindern oder Menschen mit geringerem Einkommen kann die Rechnung anders aussehen. Sie können bereits heute mit vergleichsweise kleinen Eigenbeiträgen hohe Riester-Zulagen erhalten. Ob die alte oder neue Förderung günstiger ist, muss deshalb individuell geprüft werden.

Welche Möglichkeiten hast du mit deinem Riester-Vertrag?

Möglichkeit 1: Riester unverändert weiterführen

Du kannst deinen bisherigen Vertrag weiter besparen und die bisherige Riester-Förderung nutzen. Das kann infrage kommen, wenn du von hohen Zulagen profitierst, der Vertrag geringe Kosten hat oder dir seine garantierten Leistungen wichtig sind.

Auch bei einer kurzen Restlaufzeit sollte ein Wechsel besonders kritisch geprüft werden. Ein neuer Vertrag hat dann weniger Zeit, mögliche Wechselkosten auszugleichen oder von höheren Renditechancen zu profitieren.

Ob sich das Weiterführen lohnt, lässt sich am aktuellen Vertragsguthaben nicht erkennen. Entscheidend ist, was du künftig noch einzahlst, welche Förderung du erhältst, welche Kosten anfallen und welche garantierte oder prognostizierte Leistung daraus entsteht.

Möglichkeit 2: Den Vertrag behalten und in die neue Förderung wechseln

Du kannst deinen bestehenden Riester-Vertrag grundsätzlich behalten und gegenüber deinem Anbieter erklären, dass künftig die neue Fördersystematik gelten soll. Die sonstigen Vertragsbedingungen bleiben dabei bestehen.

Diese Variante ist vor allem deshalb interessant, weil du Produkt und Förderung getrennt betrachten kannst. Bist du mit deinem Vertrag grundsätzlich zufrieden, kann die neue beitragsproportionale Zulage trotzdem vorteilhafter sein. Das gilt insbesondere für Gutverdiener. Bei Familien mit Kindern oder niedrigerem Einkommen kann die bisherige Riester-Förderung dagegen weiterhin im Vorteil sein.

Ein späterer Wechsel zurück zur bisherigen Förderung ist nicht vorgesehen. Die Entscheidung sollte daher gut geprüft werden.

Möglichkeit 3: Riester ruhen lassen und einen neuen Vertrag besparen

Du kannst deinen Riester-Vertrag beitragsfrei stellen. Das vorhandene Guthaben und die bereits erhaltenen Zulagen bleiben im Vertrag. Neue Zulagen erhältst du während der Ruhephase nicht, und die Verwaltungskosten können weiterhin vom Vertragsvermögen abgezogen werden.

Parallel kannst du einen neuen geförderten Altersvorsorge-Vertrag abschließen, ohne das Riester-Guthaben sofort zu übertragen. Mit dem Neuvertrag wechselst du allerdings in die neue Fördersystematik. Dadurch endet der so genannte "förderrechtliche Bestandsschutz" des Altvertrags.

Was sich dahinter verbirgt: Sobald du einen neuen geförderten Vertrag abschließt, gelten die neuen Förderregeln grundsätzlich auch für deinen bestehenden Riester-Vertrag. Alt- und Neuvertrag können also parallel bestehen. Die alte Riester-Förderung lässt sich dann aber nicht für den ruhenden Vertrag konservieren. Zahlst du also in Zukunft wieder in den ruhenden Riester-Vertrag ein, gilt auch dort die neue Förderung.

Diese Lösung kann infrage kommen, wenn du dein bisheriges Riester-Vermögen zunächst im Vertrag lassen, neue Beiträge aber künftig anders anlegen möchtest.

Möglichkeit 4: Riester-Guthaben in einen neuen Vertrag übertragen

Du kannst dein Guthaben auf einen neuen zertifizierten Altersvorsorgevertrag übertragen. Als Ziel kommen beispielsweise ein Altersvorsorgedepot oder ein neues Garantieprodukt infrage.

Bei einer ordnungsgemäßen Übertragung bleibt das Vermögen im geförderten Vorsorgesystem. Die bisher erhaltenen Zulagen und Steuervorteile musst du grundsätzlich nicht zurückzahlen. Es können jedoch Wechselkosten sowie neue Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten entstehen.

Prüfe außerdem, welche Garantien du mit dem bisherigen Vertrag aufgibst. Das Altersvorsorgedepot garantiert den Erhalt deiner Einzahlungen nicht. Ein mögliches höheres Endvermögen sollte deshalb nicht der einzige Grund für einen Wechsel sein.

Wie geht es für dich weiter?

Sobald die ersten neuen Produkte angeboten werden, solltest du deinen bestehenden Riester-Vertrag mit den neuen Möglichkeiten vergleichen. Dafür brauchst du vor allem deine aktuelle Standmitteilung und gegebenenfalls zusätzliche Angaben deines Anbieters.

Entscheidend sind die garantierte Leistung zum Rentenbeginn, die künftig anfallenden Kosten, dein Übertragungswert, mögliche Wechselkosten, deine bisherige Förderung und die verbleibende Laufzeit. Stelle diesen Werten gegenüber, welche Förderung und Bedingungen du unter den neuen Regeln erhalten würdest.

Bei Wohn-Riester oder vereinbarten Hinterbliebenen-Leistungen solltest du zusätzlich prüfen, welche Folgen ein Wechsel für diese Vertragsbestandteile hätte.

Wichtig ist außerdem der Unterschied zwischen Kündigung und Übertragung. Bei einer Kündigung samt freier Auszahlung können bisherige Zulagen und Steuervergünstigungen zurückgefordert werden. Bei einer ordnungsgemäßen Übertragung in einen anderen zertifizierten Altersvorsorge-Vertrag bleibt das Vermögen dagegen im geförderten System.

Zusätzlich frei mit ETFs vorsorgen

Ein klassisches Wertpapierdepot kann deinen Riester-Vertrag oder ein späteres Altersvorsorgedepot ergänzen. Du kannst damit bereits heute einen ETF-Sparplan einrichten und unabhängig von den Regeln eines geförderten Vertrags investieren.

Eine staatliche Altersvorsorge-Förderung erhältst du dabei nicht. Dafür kannst du deine Sparrate flexibel anpassen und grundsätzlich jederzeit auf dein Vermögen zugreifen. Aktien-ETFs können jedoch deutlich schwanken und sollten für die langfristige Geldanlage genutzt werden.

Die folgenden Anbieter gehören im onvista Depot-Vergleich zu den Brokern mit einem hohen Kosten-Score. Vergleiche neben den Kosten auch den Leistungsumfang und das ETF-Sparplanangebot.

Hinweis: Ein klassisches Wertpapierdepot ist kein zertifizierter Altersvorsorge-Vertrag. Es erhält weder die bisherige Riester-Förderung noch die neue Förderung des Altersvorsorge-Depots.

Fazit: Erst Förderung vergleichen, dann entscheiden

Die Reform macht deinen bestehenden Riester-Vertrag nicht automatisch besser oder schlechter. Sie verändert aber einen wichtigen Teil der Rechnung: Vor allem Gutverdiener können mit der neuen beitragsproportionalen Zulage eine deutlich höhere Zulagen-Förderquote erreichen als bisher.

Ob deshalb ein Wechsel sinnvoll ist, hängt vom gesamten Vertrag ab. Förderung, Kosten, Garantien und Restlaufzeit solltest du gemeinsam betrachten. Du kannst Riester weiterführen, nur die Förderung wechseln, den Vertrag ruhen lassen oder das Guthaben übertragen. Welche Variante am besten passt, zeigt erst der Vergleich deiner konkreten Vertragsdaten.

* Dieser Artikel wurde unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.