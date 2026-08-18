ZEW-Konjunkturbarometer steigt auf Höchststand seit Februar

Deutsche Wirtschaft

Mannheim (dpa) - In der deutschen Wirtschaft hellt sich die Stimmung auf: Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im August erneut deutlich verbessert. Das Stimmungsbarometer stieg zum Vormonat um 7,9 Punkte auf plus 34,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 30 Punkte erwartet.

Der Konjunkturindikator, für den monatlich rund 300 Finanzexperten befragt werden, erholte sich damit den vierten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar. Im Februar, und damit vor dem Iran-Krieg, hatten die Konjunkturerwartungen noch bei 58,3 Punkten gelegen.

Die immer noch schwache Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich kräftig. Der entsprechende Indikator stieg um 16,5 Punkte auf minus 61,1 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 69,3 Punkten gerechnet.

«Stimmungsaufschwung geht weiter»

«Der Stimmungsaufschwung in der deutschen Wirtschaft geht weiter», sagte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank LBBW. «Trotz aller Störfeuer vom ungelösten Nahost-Konflikt bis zur Niedrigwasserkrise zeigen die Finanzmarktexperten zum vierten Mal in Folge eine wachsende Zuversicht, dass die Konjunktur den Widrigkeiten trotzt.» Nicht nur die Zukunftsaussichten verbesserten sich, sondern auch die Einschätzungen der aktuellen Lage machten - von sehr niedrigem Niveau aus - mehr Fortschritte als gedacht.

ZEW-Präsident Achim Wambach verweist auf jüngste Unternehmens- und Exportzahlen und spricht von einem «positiven Trend in den Erwartungen». Während die deutsche Wirtschaft von den Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitiere, berge das Rekord-Niedrigwasser am Rhein allerdings ein akutes zusätzliches Risiko für die Konjunktur.

Die deutsche Wirtschaft war im Frühjahr um 0,2 Prozent gewachsen und hatte damit an ein leichtes Plus zu Jahresbeginn angeknüpft. Dabei halfen starke Exporte: Im Juni wurden Waren im Wert von gut 139 Milliarden Euro in alle Welt geliefert - so viel wie noch nie in einem einzelnen Monat.