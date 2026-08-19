Das Wichtigste in Kürze Neukunden können sich bei der ING* aktuell bis zu 300 € Prämie sichern.

200 € gibt es für die Eröffnung eines Girokontos – ein Direkt-Depot ist dafür nicht erforderlich.

Weitere 100 € als WUNSCHGUTSCHEIN gibt es, wenn Girokonto und Direkt-Depot bis zum 15. September 2026 eröffnet werden und die Aktionsbedingungen erfüllt sind.

Für beide Prämien gelten zusätzliche Voraussetzungen und unterschiedliche Fristen. Maßgeblich sind die Teilnahmebedingungen der ING.

Bis zu 300 €: So setzt sich die ING-Prämie zusammen

Wer aktuell zur ING* wechselt, kann sich gleich zwei Prämien sichern. Für das erste Girokonto oder Girokonto Future gibt es 200 €, sofern die Teilnahmebedingungen erfüllt werden. Ein Depot ist dafür nicht erforderlich.

Zusätzlich gibt es einen 100 € WUNSCHGUTSCHEIN, wenn Neukunden sowohl ihr erstes Girokonto als auch ihr erstes Direkt-Depot beziehungsweise Direkt-Depot Young eröffnen und die Bedingungen der Depotaktion erfüllen. Damit sind insgesamt bis zu 300 € möglich.

200 € fürs Girokonto: Diese Bedingungen gelten

Für die 200-€-Prämie muss das erste ING-Girokonto* bis zum 30. September 2026 beantragt werden. In den ersten vier Monaten müssen anschließend in zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens 1.000 € auf dem Konto eingehen. Für Kunden unter 28 Jahren reichen 700 €. Zu diesen Geldeingängen zählen neben z. B. Lohn und Gehalt auch Pension, Rente oder BAföG. Nicht berücksichtigt werden hingegen eigene Übertrag wie z. B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING. Zusätzlich sind mindestens ein Login in die ING App und die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich“ erforderlich. Wer in den vergangenen zwölf Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING hatte, ist von der Aktion ausgeschlossen.

Wichtig: Für diese 200 € wird kein Direkt-Depot benötigt.

Weitere 100 € mit dem Direkt-Depot

Für den zusätzlichen 100 € WUNSCHGUTSCHEIN müssen sowohl das erste Girokonto als auch das erste Direkt-Depot zwischen dem 1. August und 15. September 2026 eröffnet werden. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Anschließend muss ein Wertpapier-Sparplan über mindestens 100 € pro Monat eingerichtet und bis spätestens 15. Dezember 2026 mindestens dreimal ausgeführt werden. Voraussetzung ist außerdem, dass in den vergangenen zwölf Monaten weder ein entsprechendes Girokonto noch ein Direkt-Depot bei der ING bestand.

Das Direkt-Depot selbst wird ohne Depotführungsgebühr angeboten. Wertpapier-Sparpläne sind bereits ab 1 € möglich – für die 100-€-Aktion gilt allerdings ausdrücklich eine Sparrate von mindestens 100 € monatlich.

ING im Kurzcheck: Girokonto und Depot

Abseits der Prämien kann die ING vor allem für Kunden interessant sein, die Banking und Geldanlage aus einer Hand nutzen möchten. Das Girokonto ist bei mindestens 1.000 € monatlichem Geldeingang beziehungsweise für alle unter 28 Jahren kostenlos. Beim Direkt-Depot fällt keine Depotführungsgebühr an, ETF-Sparpläne können ohne Ausführungsgebühr ab 1 € bespart werden und Anleger haben Zugriff auf eine breite Auswahl an Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und weiteren Wertpapieren. Der onvista Test hebt zudem die übersichtliche und gut bewertete App hervor. Wer häufig Einzelorders aufgibt, sollte allerdings die regulären Orderkosten von 4,90 € plus 0,25 % des Kurswerts berücksichtigen.

Fazit: Bis zu 300 € – aber Fristen beachten

Die ING-Aktion* ist vor allem für Neukunden interessant, die ohnehin ein neues Girokonto suchen und möglicherweise zusätzlich mit einem Depot investieren möchten. Die 200 € Girokonto-Prämie lässt sich unabhängig vom Depot sichern. Wer zusätzlich die Bedingungen für das Direkt-Depot erfüllt, kann einen 100 € WUNSCHGUTSCHEIN erhalten und damit auf insgesamt bis zu 300 € kommen.

Entscheidend sind die Fristen: Für die volle Prämie müssen Girokonto und Direkt-Depot spätestens am 15. September 2026 eröffnet sein. Wer ausschließlich die 200 € fürs Girokonto mitnehmen möchte, hat dafür bis zum 30. September 2026 Zeit. Vor dem Abschluss sollten die vollständigen Teilnahmebedingungen auf der Anbieterseite geprüft werden.

* Dieser Artikel wurde unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.