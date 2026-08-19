AKTIE IM FOKUS 2: DocMorris drehen ins Minus - Durchwachsener Quartalsbericht

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach moderaten Kursgewinnen zum Handelsbeginn haben die Aktien von DocMorris am Mittwoch ins Minus gedreht. Zuletzt gaben sie um 2,6 Prozent auf 9,38 Schweizer Franken nach. Auf der vorbörslichen Handelsplattform Tradegate waren sie zuvor um umgerechnet zwölf Prozent nach oben geschnellt. Die Papiere des Kontrahenten Redcare Pharmacy lagen derweil leicht im Plus.

Zwar habe die Online-Apotheke im ersten Halbjahr einen Schritt in Richtung Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte gemacht, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Bank Jefferies. Er verwies allerdings darauf, dass die außerordentlichen Kosten auf Jahressicht stark gestiegen seien. Grund sei unter anderem eine Restrukturierung im Zusammenhang mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz.

"Alles in allem ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Management muss beweisen, dass all die Umbaumaßnahmen die Kosten nachhaltig senken und die Effizienz erhöhen", lautet das Resümee des Experten.

UBS-Analyst Sebastian Vogel stellte die Anleger bereits auf eine durchwachsene Kursreaktion ein. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der freie Mittelzufluss weiter negativ./bek/ag/jha/

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