Rüstungskonzern

Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmeziel

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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Quelle: Mike Mareen/ Shutterstock
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Die Aktien von Renk sind am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im trägen Marktumfeld stark gefragt. Die Papiere des Spezialisten für Antriebstechnik in der Rüstungsindustrie kletterten mit 51,20 Euro um 2,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte. Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das zuletzt im Oktober 2025 bezahlt worden war.

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