Aktien New York Schluss: Wenig verändert - Anleihekäufe stützen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte. Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf großer KI-Unternehmen.
Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler./ajx/he
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