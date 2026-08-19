ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Tui auf 9,75 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT

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