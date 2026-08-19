ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für RWE auf 68,50 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialgestern, 13:00 Uhr · onvista
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen