ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT