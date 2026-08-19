ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
UBS
DocMorris (ehem. Zur Rose)

Das könnte dich auch interessieren

Online-Apotheke
Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mitheute, 06:12 Uhr · dpa-AFX
Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mit
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialgestern, 13:00 Uhr · onvista
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen