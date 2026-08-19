ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Heidelberger Druck auf 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 1,80 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei der gewohnt schwache Start ins Jahr gewesen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Auftragseingang sei jedoch ordentlich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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