APA ots news: Volksbanken-Verbund steigert Halbjahresergebnis deutlich

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Thema: Erneuerbare Energien
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    Ergebnis vor Steuern verbessert sich im 1. HJ 2026 um 28,6%  
auf knapp  100 Mio. Einlagen und Ausleihungen legen weiter 
zu. Wertpapier- und Depotgeschäft entwickeln sich positiv. 

Wien (APA-ots) - Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds  
setzte der 
Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr 2026 seine erfolgreiche 
Entwicklung fort. Das Ergebnis vor Steuern stieg gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres um 28,6 Prozent auf 99,7 Millionen 
Euro. Gleichzeitig konnten das operative Geschäft sowie die 
Kundeneinlagen und Ausleihungen weiter gesteigert werden. "Das 
erfreuliche Halbjahresergebnis unterstreicht die Stabilität des 
Volksbanken-Verbundes. Als rein österreichische, regionale 
Bankengruppe begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden verlässlich 
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung und 
Förderung der heimischen Wirtschaft", erklärt Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken- 
Verbundes. 

Zwtl.: Deutlicher Ergebnisanstieg durch solide Geschäftsentwicklung 

Der Zinsüberschuss erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 298,2 
Millionen Euro (+3,6 Prozent), der Provisionsüberschuss auf 148,9 
Millionen Euro (+1,6 Prozent), getragen vor allem vom Wertpapier- und 
Depotgeschäft sowie vom Girogeschäft und Zahlungsverkehr. Besonders 
deutlich zeigt sich die Verbesserung bei der Risikovorsorge: Sie 
verringerte sich von 67,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 
7,5 Millionen Euro. Aufgrund eines einmaligen positiven Steuereffekts 
im Vergleichszeitraum 2025 liegt das Ergebnis nach Steuern mit 81,7 
Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr (-2,8 Prozent). Insgesamt 
erwirtschaftete der Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr 2026 damit 
ein Periodenergebnis vor Steuern von 99,7 Millionen Euro, ein Plus 
von 28,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 (77,6 Millionen 
Euro). 

Zwtl.: Vertrauen in die Volksbanken wächst weiter 

Die Bilanzkennzahlen bestätigen die stabile Entwicklung des 
Volksbanken-Verbundes. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem 
Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 um 326,2 Millionen Euro 
beziehungsweise 1,4 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro. Die 
Ausleihungen an Kundinnen und Kunden erhöhten sich im selben Zeitraum 
um 186,8 Millionen Euro beziehungsweise 0,8 Prozent auf 23,8 
Milliarden Euro. "Steigende Einlagen und Ausleihungen sind ein klares 
Zeichen des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden. Unsere besondere 
Qualität liegt in der regionalen Verankerung und im klaren Fokus auf 
den heimischen Standort. Mehr als 95 Prozent unserer Finanzierungen 
vergeben wir in Österreich", so Fleischmann. 

Zwtl.: Volksbank Wien behauptet sich in anspruchsvollem Umfeld 

Auch das Ergebnis der Volksbank Wien entwickelte sich im ersten 
Halbjahr 2026 positiv. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem 31. 
Dezember 2025 um 176,2 Millionen Euro auf 6,9 Milliarden Euro. Die 
Forderungen an Kundinnen und Kunden erhöhten sich um 112,5 Millionen 
Euro auf 6,4 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss legte um 2,1 
Prozent auf 40,4 Millionen Euro zu, der Zinsüberschuss ging hingegen 
um 4,5 Prozent auf 61,3 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor 
Steuern belief sich auf 29,5 Millionen Euro. Das Ergebnis nach 
Steuern belief sich auf 27,1 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2025 wirkte sich das Ausbleiben des damaligen positiven 
Steuereffekts auf das Ergebnis nach Steuern aus. 

Zwtl.: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern sich leicht 

Die stabile Entwicklung des Volksbanken-Verbundes erfolgt vor dem 
Hintergrund leicht verbesserter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in 
Österreich. Laut Statistik Austria steigerte sich das saison- und 
kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2026 
gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, im Jahresvergleich um 0,9 
Prozent. Auch die aktuellen Prognosen von WIFO und IHS gehen von 
einer Fortsetzung der moderaten wirtschaftlichen Erholung aus. Das 
WIFO erwartet für 2026 ein reales BIP-Wachstum von 0,9 Prozent, das 
IHS prognostiziert 0,8 Prozent. Die Oesterreichische Nationalbank 
rechnet mit einem Wachstum von 0,6 Prozent. Gleichzeitig verweisen 
alle Institute auf anhaltende geopolitische Risiken und deren 
mögliche Auswirkungen auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. 

Weitere Informationen zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2026 der 
Volksbank Wien und des Volksbanken-Verbundes können auf der Website 
unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik Berichte 
abgerufen werden. 

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.145 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2026). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.328 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
30.06.2026). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

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Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

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