Baden-Württembergs Finanzminister: Sanktionen gegen mögliche AfD-Regierung in Magdeburg?

Berlin, ⁠19. Aug (Reuters) - Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat Finanzsanktionen gegen eine mögliche AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt ins Spiel gebracht. Eine bloße Regierungsbeteiligung könne allerdings kein Grund ‌für Sanktionen sein, schrieb der Grünen-Politiker am Dienstagabend auf der Plattform X. Dies sei schon ⁠rechtlich kaum ⁠möglich. "Eine Regierung muss schon triftige Gründe dazu liefern, indem sie zum Beispiel den Weg Ungarns unter Orban geht und Druck auf Justiz, Presse, Wissenschaft oder Bildungspläne ausübt", fügte er hinzu. "Da ‌dürfen wir die Hände nicht ‌einfach in den Schoß legen, sondern sollten wie die EU bei Ungarn auch Sanktionen und finanzielle Einschränkungen ⁠ernsthaft prüfen und gegebenenfalls auch erlassen", fügte Bayaz ‌hinzu.

Hintergrund ist, dass in ⁠Sachsen-Anhalt aufgrund der Umfrageergebnisse nach der Landtagswahl am 6. September auch eine AfD-Alleinregierung möglich sein könnte. Bund und Länder überlegen, wie ‌sie auf mögliche radikale ⁠Politikveränderungen durch die in ⁠dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD reagieren sollten. Sachsen-Anhalt ist wie andere ostdeutsche Bundesländer wegen der relativ geringen Steuereinnahmen auf erhebliche Subventionen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs angewiesen. Baden-Württemberg gehört zu den Nettozahlern in dem System.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)