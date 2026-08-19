Bank EFG International verkauft britisches Geschäft Harris Allday

Zürich, ⁠19. Aug (Reuters) - Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International verkauft sein britisches Vermögensverwaltungsgeschäft Harris Allday an den Konkurrenten Canaccord Wealth. Die Transaktion solle ‌voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden, teilte EFG am Mittwoch mit. Harris Allday ⁠verwaltet ⁠den Angaben zufolge ein Kundenvermögen von rund 3,1 Milliarden Pfund und beschäftigt umgerechnet 77 Vollzeitmitarbeiter. Der Verkauf werde sich im zweiten Halbjahr 2026 mit rund 20 ‌Millionen Franken positiv auf den ‌Vorsteuergewinn von EFG auswirken.

Mit dem Verkauf wolle sich die britische Sparte von EFG künftig ⁠auf ihr Kerngeschäft in der Vermögensverwaltung für sehr ‌wohlhabende in- und ⁠ausländische Kunden konzentrieren. Das verwaltete Vermögen von EFG in Großbritannien belaufe sich weiterhin auf mehr als 20 Milliarden Pfund. ‌EFG hatte das ⁠vor mehr als 175 ⁠Jahren in den West Midlands gegründete Unternehmen 2006 erworben. Früheren Angaben zufolge peilt EFG, die insgesamt auf verwaltete Vermögen von rund 200 Milliarden Franken kommt, weitere Zukäufe an.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)