Der Dax hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche getrotzt. Im frühen Handel schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 26.135 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es indes um 0,19 Prozent auf 31.781 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um gut 0,1 Prozent.

Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was sich auch negativ auf deutsche Branchentitel auswirkte. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

Kaum Bewegung bei den Dax-Titeln

Im Dax selbst gab es kaum Bewegung bei den Einzelwerten am Morgen, Daimler Truck war mit einem Zugewinn von knapp einem Prozent stärkster Wert in der ersten Stunde des Handels, Scout24 zierte das Tabellenende mit einem Abschlag von 1,7 Prozent.

Renk stärkster Titel im HDAX

Größter Gewinner im HDAX waren die Titel von Renk, hier sorgte eine positive Einschätzung von JP Morgan für gute Laune. JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte. (mit Material von dpa-AFX)