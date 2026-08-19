Börsen kaum bewegt - Bundesanleiherendite steigt weiter

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - ⁠Die Pattsituation im US-Iran-Konflikt und anhaltend hohe Anleiherenditen haben die Börsen am Mittwoch ausgebremst. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils kaum verändert bei 26.091 und 6471 Punkten. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes traten weitgehend auf der Stelle. "Ein Unsicherheitsmix aus geopolitischen Sorgen und hohen Anleiherenditen liegt wie ein Hitzeschleier über dem Markt", kommentierte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader.

Die Renditen wichtiger ‌Staatsanleihen - etwa aus den USA, Deutschland und Japan - waren am Dienstag weltweit auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten geklettert. Am Mittwoch setzten sie ihren Aufwärtskurs teilweise fort, wenngleich sich der Anstieg verlangsamte. Hintergrund sind Inflationssorgen angesichts hoher Ölpreise und ⁠Bedenken wegen hoher ⁠Schuldenstände einiger großer Volkswirtschaften. Diese Ängste der Anleger sind laut Jochen Stanzl von der Consorsbank zwar nicht neu, belasten den Markt aber kurzfristig. "Anleger werden deshalb kaum alle Aktien verkaufen", sagte der Experte. Hohe Renditen dürften aber die Kaufbereitschaft für Aktien begrenzen, die als risikoreichere Anlagen gelten.

ÖLPREIS ARBEITET SICH WEITER NACH OBEN

Besonders im Fokus stand Frankreich. Die 30-jährige französische Staatsanleihe rentierte zeitweise so hoch wie seit 2008 nicht mehr, gab am Mittwoch jedoch um einen Basispunkt nach. Dem Commerzbank-Strategen Hauke Siemßen zufolge ‌war vor allem der Risikoaufschlag für französische Papiere im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen ‌auffällig. Er führte dies auf die dortige Haushaltsdebatte und die Wahlen im kommenden Jahr zurück. Der viel beachtete Abstand zwischen den zehnjährigen Anleihen beider Länder hatte am Dienstag mit über 86 Basispunkten den höchsten Stand seit Oktober 2025 erreicht und lag am Mittwoch bei 85 ⁠Basispunkten.

Die Ölpreise schlichen sich indes weiter nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils mehr als ‌ein Prozent auf 92,12 und 86,05 Dollar je Fass (159 Liter). US-Präsident ⁠Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, es fänden derzeit keine Gespräche mit dem Iran statt. Er betonte zudem, die Straße von Hormus sei offen. Damit widersprach er der Darstellung des Irans, die wichtige Wasserstraße sei geschlossen. "Die Risiken für die Schifffahrt nehmen wieder zu", sagte June Goh, Chefanalystin bei Sparta Commodities. Die Produzenten am Golf fänden ‌jedoch alternative Exportrouten, um Öl in den Golf von Oman ⁠zu transportieren. "Sollte sich dies durchsetzen, könnte die ausgefallene Produktion ⁠wieder steigen."

HEIDELBERGER DRUCK UND CARLSBERG AUF TALFAHRT

Bei den Einzelwerten gaben die Aktien von Heidelberger Druck um rund 2,5 Prozent nach. Der Druckmaschinenhersteller litt im ersten Quartal unter schwierigen Rahmenbedingungen. Der Verlust nach Steuern weitete sich auf 32 Millionen Euro aus, nach einem Minus von elf Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte Heidelberg unter anderem das Auslaufen eines staatlichen Förderprogramms in Italien.

An der Börse in Kopenhagen gerieten die Aktien von Carlsberg mit einem Minus von fast 3,5 Prozent unter Druck. Der Brauereikonzern verfehlte im ersten Halbjahr bei Absatz, Umsatz und Gewinn die Prognosen der Analysten. Als Hauptgrund nannten die Dänen das Geschäft in Asien. Insbesondere in China, dem größten Einzelmarkt des Konzerns, hätten Unwetter wie Taifune und Überschwemmungen ⁠die bereits schwache Nachfrage zusätzlich belastet, sagte Konzernchef Jacob Aarup-Andersen. Er rechne damit, dass sich dies auch im dritten Quartal fortsetzen werde.

(Bericht von Sanne SchimanskiRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)