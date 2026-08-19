Britvic-Kauf hilft Carlsberg über schwaches Halbjahr hinweg

London, 19. ⁠Aug (Reuters) - Die Übernahme des britischen Getränkeherstellers Britvic zahlt sich für den Brauereikonzern Carlsberg schneller aus als erwartet. Der weltweit drittgrößte Brauer rechnet nun mit einem Wachstum des organischen Betriebsgewinns zwischen vier und ‌sechs Prozent statt mit zwei bis sechs Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Als Grund für den Optimismus nannte ⁠Carlsberg die ⁠Synergien aus der Übernahme von Britvic im vergangenen Jahr. Von den erwarteten Einsparungen von insgesamt 110 Millionen Pfund sollen bereits 2026 rund 50 Prozent realisiert werden, deutlich mehr als die zuvor anvisierten 30 bis 40 Prozent.

Wie seine Konkurrenten, Weltmarktführer ‌Inbev und die Nummer zwei Heineken, leidet ‌Carlsberg unter geopolitischen Verwerfungen wie dem Krieg in der Ukraine und US-Zöllen, die die Kosten treiben. Zudem führt die angespannte finanzielle Lage ⁠vieler Verbraucher zu einer Kaufzurückhaltung bei alkoholischen Getränken. "Wir sind der Meinung, ‌dass Erfrischungsgetränke stärkere Wachstumsimpulse geben ⁠als Bier", erläuterte Konzernchef Jacob Aarup-Andersen. Bier bleibe aber ein wichtiger Teil des Geschäfts.

Im ersten Halbjahr verfehlte Carlsberg bei Absatz, Umsatz und Gewinn die Prognosen der Analysten. Der ‌Betriebsgewinn lag im Halbjahr ⁠mit 7,45 Milliarden dänischen Kronen (0,99 Milliarden ⁠Euro) unter der Markterwartung von 7,55 Milliarden Kronen. Als Hauptgrund nannten die Dänen das Geschäft in Asien. Insbesondere in China, dem größten Einzelmarkt des Konzerns, hätten Unwetter wie Taifune und Überschwemmungen die bereits schwache Nachfrage zusätzlich belastet, sagte Aarup-Andersen. Er rechne damit, dass sich dies auch im dritten Quartal fortsetzen werde.

(Bericht von Emma Rumney, geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)