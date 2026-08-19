Berlin, ⁠19. Aug (Reuters) - Im Fall der Anschläge auf die Nord-Stream-Erdgaspipelines ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der Zugriff sei ‌am Morgen in der kroatischen Stadt Pula erfolgt, teilte die Behörde in Karlsruhe am ⁠Mittwoch ⁠mit. Es handele sich um den ukrainischen Staatsbürger Vladimir Z., der des gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der Zerstörung von Bauwerken verdächtigt werde. Der ‌Beschuldigte solle nach einer Überstellung ‌aus Kroatien dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Bei dem Mann handelt es sich der Bundesanwaltschaft ⁠zufolge um einen ausgebildeten Taucher. Er soll ‌zu einer Gruppe um ⁠den Ukrainer Serhii K. gehört haben, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Gasleitungen "Nord Stream ‌1" und "Nord Stream ⁠2" platzierten, so die ⁠Ermittler. Der Beschuldigte habe sich an den dazu erforderlichen Tauchgängen beteiligt. Die Sprengsätze detonierten am 26. September 2022 und verursachten schwere Schäden an beiden Pipelines. Gegen Serhii K. wurde bereits Anklage erhoben.

(Bericht von Elke AhlswedeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)