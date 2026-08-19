Deutschland und Japan kritisieren US-Sanktionen gegen Strafgerichtshof

Berlin/Tokio, 19. Aug (Reuters) - ⁠Deutschland und Japan haben die neuen US-Sanktionen gegen Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) scharf verurteilt. Man stehe ungeachtet der Position in Washington zu dem Strafgerichtshof, der eine wichtige Aufgabe erfülle, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Man werde auch versuchen, den Gerichtshof mit konkreten Maßnahmen vor US-Sanktionen zu schützen. Noch härter äußerte sich Bundesjustizministerin Stefanie Hubig: Es sei "zutiefst bedrückend", dass ‌ausgerechnet die USA einen "Frontalangriff auf das Völkerstrafrecht" unternähmen und führende Vertreter des Gerichts mit Sanktionen belegten, erklärte die SPD-Politikerin.

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Dienstag Sanktionen gegen die japanische Richterin und Präsidentin des IStGH, Tomoko Akane, sowie gegen den ⁠senegalesischen Anwalt Abdoulaye ⁠Seye angekündigt. Seye gehört dem Anklageteam an, das Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beantragt hatte. Die US-Maßnahmen basieren auf einem von US-Präsident Donald Trump erlassenen Dekret. Demnach werden Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren, wodurch diese weitgehend vom US-Finanzsystem abgeschnitten sind. Rubio begründete den Schritt damit, dass die beiden Juristen an Ermittlungen des Gerichts gegen Regierungsvertreter von Staaten beteiligt gewesen seien, die dessen Zuständigkeit nicht anerkennen.

Die USA sind ebenso wie Israel, China, Russland und die Türkei ‌keine Mitglieder des 2002 gegründeten Gerichts, dem derzeit 125 Länder angehören. Alle ‌EU-Mitgliedsstaaten stehen geschlossen hinter dem IStGH. Der IStGH befasst sich mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Aggressions- und Kriegsverbrechen. Er kann auch Straftaten verfolgen, die von Staatsbürgern von Nichtmitgliedsstaaten auf dem Gebiet von Mitgliedsländern begangen wurden.

Das Außenministerium in Tokio bezeichnete den Schritt am ⁠Mittwoch als "sehr bedauerlich". Japan unterstütze weiter die Bemühungen, "die schwersten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft berühren, zu verfolgen und zu bestrafen", erklärte ‌das japanische Außenministerium in einer Stellungnahme. Japan, das dem Gericht ⁠2007 beigetreten ist, übte bisher selten Kritik an seinem wichtigen Militärverbündeten USA.

Der IStGH mit Sitz in Den Haag hatte bereits am späten Dienstagabend mitgeteilt, man lasse sich nicht beirren und stehe fest hinter seinen Mitarbeitern. Maßnahmen von Staaten, die sich gegen Richter, Staatsanwälte und Beschäftigte richteten, untergrüben die Rechtsstaatlichkeit. Der niederländische Außenminister Tom ‌Berendsen erklärte auf der Plattform X, sein Land lehne die ⁠Sanktionen ab. Er habe Akane eingeladen, um über die ⁠weitere Unterstützung zu beraten.

Justizministerin Hubig sprach davon, die Idee einer globalen Strafjustiz sei eine "zivilisatorische Errungenschaft", auf deren Grundlage auch die schwersten Verbrechen strafrechtlich verfolgt werden könnten. Sie verwies auf die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, die die USA maßgeblich mitinitiiert hätten. Aus den jetzigen Strafmaßnahmen spreche eine Verachtung für die Rechtsstaatlichkeit, die mit dieser Tradition nicht vereinbar sei. Deutschland habe auch wegen seiner Geschichte eine besondere Verantwortung, sich für das Völkerstrafrecht einzusetzen.

Das deutsche Außenministerium verwies darauf, dass man schon seit längerer Zeit daran arbeite, die Funktionsfähigkeit des IStGH trotz US-Sanktionen sicherzustellen. So solle dem Gerichtshof etwa ermöglicht werden, auf US-Software zu verzichten. Die USA haben derzeit aufgrund ihrer Dominanz auf den globalen Finanzmärkten ⁠noch Möglichkeiten, Druck auszuüben. Deshalb entwickeln etwa europäische Finanzanbieter Alternativen zu den Abrechnungsangeboten der US-Kreditkartenfirmen.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz, Satoshi Sugiyama; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)