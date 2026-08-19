600 Prozent zum Auftakt: Das Wichtigste zum Unitree-IPO

Der Mega-Börsengang des Elon-Musk-Konzerns SpaceX im Juni brach sämtliche Rekorde. Mit gut 75 Milliarden Dollar Emissionserlös war es das größte IPO („Initital Public Offering“) der Geschichte.

Unitree-IPO ist 8.000 Mal überzeichnet

An die Börse ging SpaceX natürlich in den USA, dem größten Kapitalmarkt der Welt. Doch auch abseits der USA kommt es in diesem Jahr zu Börsengängen der Superlative. Jüngstes Beispiel: Der Roboterhersteller Unitree in China, der am Mittwoch sein Debüt feierte. Der Kurs schoss prompt um mehrere hundert Prozent nach oben. Die ersten Kurse lagen 629 Prozent über dem Ausgabepreis, zuletzt lag das Plus noch bei 500 Prozent.

Um dieses IPO ist ein regelrechter Hype ausgebrochen. Laut Reuters war das Aktienangebot des chinesischen Konzerns satte 8.000 Mal durch Kleinanleger überzeichnet. Selbst nach einer Umschichtung des Angebots weg von institutionellen Anlegern stand die Chance für Kleinanleger, gezeichnete Aktien abzubekommen, nur bei 0,018 Prozent, hieß es.

Zum Vergleich: Als SpaceX an die Börse ging, war dessen (zugegebenermaßen deutlich größeres) Angebot lediglich vierfach überzeichnet. Dennoch bekamen auch hier nur die wenigsten Anleger tatsächlich so viele Aktien, wie sie kaufen wollten.

Was also hat es mit dem neuen chinesischen Super-Börsengang auf sich? Wir erklären dir hier, was du wissen musst.

Was für eine Firma ist Unitree?

Die 2016 gegründete Firma Unitree stellt Roboter her und heißt offiziell Yushu Technology. Anfänglich konzentrierte sich Unitree vor allem auf vierbeinige Roboter. Später kamen humanoide Maschinen hinzu – ein Geschäftsfeld, in das unter anderem auch der Musk-Konzern Tesla vorstoßen will.

Größere Bekanntheit erlangte der Nischenkonzern 2025: mit einer Tanzaufführung seiner Roboter beim chinesischen Neujahrsfest. Seitdem haben Unitrees Maschinen nochmal deutlich an Agilität gewonnen – Saltos, Räder und Flickflacks sind kein Problem mehr.

Der chinesische Hersteller ist damit auf einem Niveau angekommen, das man in den Vorjahren nur von Robotik-Pionieren wie Boston Dynamics kannte. Anders als andere Hersteller ist Unitree vertikal aufgestellt. Das Unternehmen produziert also beispielsweise nötige Komponenten für die Maschinen auch selbst. Das kann in diesem komplexen Geschäft Kosten einsparen.

Das starke Interesse der Kleinanleger dürfte auch daran liegen, dass Robotik und KI einerseits Zukunftsthemen sind, die die Regierung in Peking priorisiert und die in Unitree vereint werden. Der Hersteller arbeitet nämlich mit dem KI-Anbieter Deepseek zusammen, der zudem als Investor über das IPO Anteile an Unitree erwirbt.

Wie läuft das Geschäft?

Die Roboter von Unitree sind keine Unikate, sondern Massenmarkt-Ware. Laut dem Wertpapierprospekt Unitrees verkaufte der Konzern 2023 gerade mal fünf humanoide Roboter, ein Jahr später waren es bereits 410, 2025 waren es sogar mehr als 5.500 Stück.

Nochmals deutlich höher war der Absatz vierbeiniger, hundeähnlicher Roboter, mit mehr als 30.000 Auslieferungen im vergangenen Jahr. Die humanoiden Robotern aber erreichten trotz geringerer Stückzahlen 2025 bereits einen Anteil von 51,5 Prozent aller Erlöse.

In Summe beliefen sie sich auf 1,7 Milliarden chinesischer Yuan, umgerechnet rund 231 Millionen Euro. Zum Vergleichsjahr 2023 haben sich die Erlöse hier mehr als verzehnfacht.

Doch Unitree kann nicht nur mit stark steigenden Umsätzen punkten, sondern ist auch bereits profitabel. 278 Millionen Yuan verblieben 2025 als Nettogewinn. 16 Prozent Gewinnmarge.

Was kostet eine Aktie?

Seit vergangener Woche lief die Zeichnung und Zuteilung der begehrten Aktien. Insgesamt gingen 40,4 Millionen Aktien in Umlauf, was etwa ein Zehntel des gesamten Kapitals nach einer Erhöhung im Zuge des IPOs ist.

Ursprünglich sollte eine Aktie rund 100 Yuan kosten. Wie jedoch die Finanznachrichten-Agentur Bloomberg berichtete, verkaufte Unitree die Aktien in der laufenden Zeichnungsphase zu je 150,80 Yuan.

Damit dürften sich die Erlöse letztlich auf 6,1 Milliarden Yuan (783 Millionen Euro) belaufen. Unitree will damit vor allem die Weiterentwicklung seiner Roboter finanzieren. Vom Ausgabepreis aus gerechnet peilte Unitrees eine Marktkapitalisierung von 7,8 Milliarden Euro an. Tatsächlich ist der Konzern dank des Kursvervielfachung zum Start nun satte 57 Milliarden Euro wert.

Wie steht’s um die Bewertung?

Verglichen mit vielen US-Konzernen wie auch mit chinesischen Blue Chips ist Unitree damit mittelgroß. Die Bewertung aber ist hoch. Das Kurs/Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt damit bei 35,6, beim Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) kommt Unitree auf einen extremen Wert von 219. Und zwar kalkuliert mit dem Ausgabepreis.

Sollte Unitree weiter so wachsen wie in den Vorjahren, mit im Schnitt 221 Prozent Umsatzsteigerung, käme der Konzern für das Jahr 2026 auf Umsätze von 5,5 Milliarden Yuan. Das würde das KUV auf 11,1 zum Ausgabepreis drücken.

Rechnet man etwas konservativer mit einer Verdopplung des Umsatzes, läge das KUV noch bei knapp 18. In diesem Szenario wäre Unitree aber immer noch etwas teurer als bereits börsennotierte Rivalen.

So handeln mit Dobot (1,3 Milliarden Euro Börsenwert) und Ubtech (rund fünf Milliarden) bereits zwei kleinere chinesische Roboterhersteller an den den chinesischen Börsen. Die Aktie von Dobot kommt aktuell auf ein KUV von 13,1, bei Ubtech sind es 10,1.

Kann ich die Aktie überhaupt kaufen?

Unitrees Aktien werden an der Börse Shanghai gelistet, im sogenannten Star-Segment, eine Art chinesisches Äquivalent zur tech-lastigen US-Börse Nasdaq. Die Börse gab dem Unitree-IPO nach Einreichung des Prospekts im März nach nur 73 Tagen grünes Licht, eine rekordschnelle Genehmigung.

Angesichts der ohnehin starken Nachfrage der heimischen Anleger dürfte eine Zeichnung der Aktien für ausländische Kleinanleger keine Option sein. Doch auch nach dem Beginn des Handels wird es vermutlich schwer, an Unitree-Aktien zu kommen.

Chinas Aktienmarkt ist zweigeteilt. Firmen, die an der Börse in der Sonderverwaltungs-Zone Hongkong gelistet sind, sind für ausländische Investoren leicht handelbar. Ebenso Firmen, für die es ein sogenanntes ADR („American Depositary Receipt“) gibt, wie beispielsweise Alibaba.

Bei Unitree gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass ein ADR aufgelegt wird. Typisch ist zudem, dass Firmen erst an ihrer Heimatbörse gelistet werden, und erst Jahre später ein für ausländische Investoren handelbares Papier auflegen.

So war es etwa beim südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix, der 1996 an die heimische Börse ging. In Europa handelbar ist ein entsprechender Hinterlegungsschein auf die Aktie aber erst seit Oktober 2005. Jüngst legte der Konzern zudem einen Hinterlegungsschein speziell für den amerikanischen Markt auf.

Chinas Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen wiederum stehen nur heimischen Anlegern offen, zumindest weitgehend. Dort handeln sogenannte A-Aktien in Yuan. Einzig als qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (QFII) ist ein Handel dieser Werte möglich.

Lange galten hier strenge Voraussetzungen, wie beispielsweise ein verwaltetes Vermögen von mindestens fünf Milliarden US-Dollar. Diese Schranke fiel zwar 2019 weg. Trotzdem bleibt es nur Profi-Investoren vorbehalten, als ausländischer Investor in Shanghai oder Shenzhen zu handeln.

Seit 2014 existiert zwar ein weiterer Weg, um die Festland-Aktien Chinas zu handeln, dank einer Verbindung („Stock Connect“) der Börse Hongkongs und der Märkte in Shanghai und Shenzhen. Aber: Aktien aus dem Star-Segment bleiben auch hier weiterhin professionellen Investoren vorbehalten.

Kurzum: Für den üblichen Anleger aus Europa gibt es keinen Weg, die Aktien direkt nach dem IPO zu kaufen.