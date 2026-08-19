Dax erreicht erstes Kursziel auf der Unterseite

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 26.092 25.999

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Gewinnmitnahmen im Dax dürften zunächst anhalten") zum Dax lautete wie folgt:

“Solange den Käufern kein schneller Rebound gelingt, der den Dax nachhaltig zurück über die Marke von 26.500 Punkten führt, bleibt der Abwärtsdruck dominant. In diesem Fall dürfte der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts führen. Als nächste potenzielle Ziel- beziehungsweise Unterstützungszone rückt dabei der Bereich um 26.000 bis 26.100 Punkte in den Fokus. Erst eine Rückeroberung der 26.500-Punkte-Marke würde das kurzfristige Verkaufssignal wieder deutlich entschärfen.“

Die 26.500er-Marke wurde zu keinem Zeitpunkt nennenswert attackiert gestern, heute Vormittag erreicht der Dax dann das erste Minimalkursziel auf der Unterseite - das Tagestief im Xetra-Dax lag bislang bei 26.092 Punkten.

Dax-Ausblick:

Mit dem Erreichen des Minimalkursziels ist nun zunächst wieder mit verstärktem Kaufdruck zu rechnen, sollte das bisherige Tagestief um 26.092 Punkte allerdings unterboten werden, dürfte sich der kurzfristige Abwärtstrend noch einmal in Richtung der 26.000er-Marke beschleunigen.

Der kurzfristige Trend im Stundenchart bleibt jedoch vorerst in jedem Falle weiter abwärts gerichtet im deutschen Leitindex, die Longseite kommt erst wieder oberhalb der Abwärtstrendlinie im Stundenchart in Frage, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.