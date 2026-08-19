DAX gibt 10er-EMA auf
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige VolatilitätDepotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista