Dax startet nach negativen Vorgaben aus Asien leicht schwächer

Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im Dax nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 14 Punkte tiefer auf 26.114 Punkte.

Steigende Anleihezinsen und der Iran-Krieg hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

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USA: Verluste

Aktien-Anleger sind am Dienstag angesichts gestiegener Anleiherenditen zum besonders finanzierungsintensiven US-Technologiesektor auf Abstand gegangen. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent auf 29.490,96 Zähler abwärts. Bereits am Vortag hatte die jüngste Erholung Risse gezeigt. Im Dow Jones Industrial waren die Verluste geringer: Der Leitindex gab um 0,22 Prozent auf 53.343,40 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500, in dem zahlreiche Technologiewerte enthalten sind, büßte 0,69 Prozent auf 7.691,76 Zähler ein. Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpften die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen. Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", so Trump auf der Plattform Truth Social.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.343 - 0,22 Prozent S&P 500 7.691 - 0,69 Prozent Nasdaq 26.289 - 1,33 Prozent

Asien: Überwiegend Verluste

Weiterhin hohe Anleiherenditen und der nach wie vor ungelöste Iran-Krieg haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Die Verluste trafen - wie bereits im US-Handel - vor allem Halbleiterwerte. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert.

Die seitherige Erholung steht nun wieder auf dem Prüfstand mit einem Verlust von 5,4 Prozent zur Wochenmitte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten um drei Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 2,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem moderaten Plus positiv abhob.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.382 - 3,02 Prozent Hang Seng 25.471 + 0,07 Prozent CSI 300 4.606 - 2,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,94 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,26 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,68 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 91,60 USD + 0,98 Dollar WTI 84,67 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 47 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 380 (370) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 144 (129) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68,50 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)