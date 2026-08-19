von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Temporäre Korrekturbewegung

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Temporäre Korrekturbewegung

In den letzten Tagen hatte der DAX® immer wieder die Marke von 26.500 Punkten angepeilt. Nachhaltig überwinden konnte das Aktienbarometer dieses Level nicht. Deshalb haben die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau eine wichtige Widerstandszone etabliert. Diese Einschätzung unterstreicht nicht zuletzt die gestrige Abwärtskurslücke (26.339 zu 26.293 Punkte). Solche Gaps, die offen bleiben, interpretieren wir prozyklisch. D. h. in diesem Fall signalisiert die Kurslücke weiteren Konsolidierungsbedarf. Der DAX® läuft also (zunächst) Gefahr, sein Allzeithoch bei 26.574 Punkten aus den Augen zu verlieren. Diese Einschätzung gilt umso mehr, da äquivalente Abwärtskurslücken auch beim S&P 500® und beim Nasdaq-100® zu Buche stehen. In der Konsequenz betonen wir kurzfristig beim DAX® eher die Haltemarken auf der Unterseite. Eine erste Unterstützung markiert das Level von 25.900 Punkten, ehe die deutlich wichtigere Bastion in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Durchwachsener Wochenauftaktgestern, 06:30 Uhr · HSBC
DAX® - Durchwachsener Wochenauftakt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialgestern, 13:00 Uhr · onvista
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen