DAX® - Temporäre Korrekturbewegung

In den letzten Tagen hatte der DAX® immer wieder die Marke von 26.500 Punkten angepeilt. Nachhaltig überwinden konnte das Aktienbarometer dieses Level nicht. Deshalb haben die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau eine wichtige Widerstandszone etabliert. Diese Einschätzung unterstreicht nicht zuletzt die gestrige Abwärtskurslücke (26.339 zu 26.293 Punkte). Solche Gaps, die offen bleiben, interpretieren wir prozyklisch. D. h. in diesem Fall signalisiert die Kurslücke weiteren Konsolidierungsbedarf. Der DAX® läuft also (zunächst) Gefahr, sein Allzeithoch bei 26.574 Punkten aus den Augen zu verlieren. Diese Einschätzung gilt umso mehr, da äquivalente Abwärtskurslücken auch beim S&P 500® und beim Nasdaq-100® zu Buche stehen. In der Konsequenz betonen wir kurzfristig beim DAX® eher die Haltemarken auf der Unterseite. Eine erste Unterstützung markiert das Level von 25.900 Punkten, ehe die deutlich wichtigere Bastion in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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