Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 123,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,26 Prozent. Am Dienstag hatte die Rendite mit 3,27 Prozent noch den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

"An den Bondmärkten zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung", kommentierte Commerzbank-Analyst Hauke Siemßen. Diese habe zuerst in den USA eingesetzt. Der Bund-Future werde aber ebenfalls unterstützt.

Die jüngste Entwicklung in den Vereinigten Staaten bewegte den Anleihemarkt nur kurzzeitig. Der US-Anleihemarkt reagierte mit sinkenden Renditen auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

Der Schritt des Finanzministeriums signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen hatte Sorgen an den Finanzmärkten ausgelöst. Gestiegene Inflationssorgen, die Folgen des Iran-Kriegs, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf der großen KI-Unternehmen hatte zuletzt die Renditen nach oben getrieben.

Die erneut leicht gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse nicht. Zuletzt hatten gestiegene Inflationserwartungen die Kurse immer wieder belastet. Fortschritte im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht. Laut US-Präsident Donald Trump finden derzeit keine Verhandlungen statt. Der Iran hat unterdessen Angaben über einen iranischen Raketenangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dementiert. Die Aussagen seien "völlig unbegründet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete./jsl/he