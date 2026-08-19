Devisen: Euro steigt bis knapp unter 1,16 Dollar - Pfund fester

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch bis knapp unter 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1599 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,1575 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1576 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten hat sich die Spekulation auf steigende Leitzinsen in den USA zuletzt abgeschwächt, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hatte. Zu Beginn der Woche war die Gemeinschaftswährung über der Marke von 1,16 Dollar gestiegen und hatte den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht.

An den Finanzmärkten bleibt der Fokus auf der Entwicklung der Renditen für Staatsanleihen, nachdem ein Anstieg der Ölpreise die Inflationserwartungen verstärkt hatte. Zuletzt hat sich der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen aber nicht fortgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Preisdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus rücken. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten für Juli erwartet. Wegen der zuletzt gestiegenen Ölpreise wird eine Teuerungsrate von knapp drei Prozent erwartet. Sie liegt damit deutlich über dem von der EZB angestrebten Inflationsziel von mittelfristig zwei Prozent.

Bereits am Morgen war in Großbritannien ein Anstieg der Inflation im Juli auf 2,9 Prozent gemeldet worden, von zuvor 2,6 Prozent. Als Preistreiber gilt auch hier ein Anstieg der Preise für Kraftstoffe. Der Kurs des britischen Pfund stieg nach den Inflationsdaten auf ein Tageshoch bei 1,1558 US-Dollar./jkr/jsl/jha/