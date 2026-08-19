Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1605 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Wolfilser/ Shutterstock
Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1605 (Dienstag: 1,1576) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8616 (0,8638) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85608 (0,85585) britische Pfund, 184,62 (184,87) japanische Yen und 0,9402 (0,9406) Schweizer Franken fest.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 18.08.2026Steigende Anleihezinsen belasten Dax - Rücksetzer bei Goldgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 17.08.2026Schwache Wall Street bremst Dax aus - SDax-Neuling OHB gefragt17. Aug. · onvista
Vorbörse 18.08.2026Dax dürfte im Minus starten – schwache Asien-Vorgabengestern, 05:54 Uhr · onvista
Deutlich über ZielmarkeEurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet auf 2,9 Prozentheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?heute, 13:00 Uhr · onvista
TecDax-notierter TraditionswertTrotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereiztgestern, 13:00 Uhr · onvista