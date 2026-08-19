Devisen

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1605 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Wolfilser/ Shutterstock
onvista bei Google bevorzugen

Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1605 (Dienstag: 1,1576) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8616 (0,8638) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85608 (0,85585) britische Pfund, 184,62 (184,87) japanische Yen und 0,9402 (0,9406) Schweizer Franken fest.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Euro/Schweizer Franken
Euro / Yen (Yenkurs)
Euro/Britisches Pfund

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 18.08.2026
Steigende Anleihezinsen belasten Dax - Rücksetzer bei Goldgestern, 15:55 Uhr · onvista
Steigende Anleihezinsen belasten Dax - Rücksetzer bei Gold
Dax Tagesrückblick 17.08.2026
Schwache Wall Street bremst Dax aus - SDax-Neuling OHB gefragt17. Aug. · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 18.08.2026
Dax dürfte im Minus starten – schwache Asien-Vorgabengestern, 05:54 Uhr · onvista
Dax dürfte im Minus starten – schwache Asien-Vorgaben
Deutlich über Zielmarke
Eurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet auf 2,9 Prozentheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Eurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet auf 2,9 Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?heute, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashheute, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereiztgestern, 13:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen