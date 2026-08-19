Drei Gründe für den Anleihe-Crash
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder stark an und setzen auch Aktien unter Druck. Wir zeigen drei Gründe und erklären, wo die Gefahr für den Aktienmarkt liegt.
Quelle: one studio 900/Shutterstock.com
Es sind turbulente Tage, die Akteure an den globalen Anleihemärkten derzeit erleben. Die Kurse von Anleihen ("Bonds") sind global aktuell stark unter Druck. Im Gegenzug steigen die Renditen deutlich an; teils auf Niveaus, die es seit vielen Jahren nicht mehr gab.
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