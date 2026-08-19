Drei Gründe für den Anleihe-Crash

Es sind turbulente Tage, die Akteure an den globalen Anleihemärkten derzeit erleben. Die Kurse von Anleihen ("Bonds") sind global aktuell stark unter Druck. Im Gegenzug steigen die Renditen deutlich an; teils auf Niveaus, die es seit vielen Jahren nicht mehr gab.

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