Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011

Drei Gründe für den Anleihe-Crash

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder stark an und setzen auch Aktien unter Druck. Wir zeigen drei Gründe und erklären, wo die Gefahr für den Aktienmarkt liegt.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Quelle: one studio 900/Shutterstock.com
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Es sind turbulente Tage, die Akteure an den globalen Anleihemärkten derzeit erleben. Die Kurse von Anleihen ("Bonds") sind global aktuell stark unter Druck. Im Gegenzug steigen die Renditen deutlich an; teils auf Niveaus, die es seit vielen Jahren nicht mehr gab.

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