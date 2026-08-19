E.ON - Kippt der Aufwärtstrend?

Die E.ON-Aktie erlebte in den letzten Jahren einen bemerkenswert stabilen Aufwärtstrend. Doch technisch ist das Papier nun an einem Punkt, an dem “einiges auf dem Spiel” steht – sprich der zugrundeliegende Trend könnte kippen. Die Kernunterstützung im Bereich von 17,50 EUR spielt dabei die entscheidende Rolle. Schließlich würde ein nachhaltiger Rutsch unter dieses Level eine Trendwende in Form eines klassischen Doppeltops vervollständigen (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich rechnerisch ein Abschlagspotenzial von gut 2,50 EUR – die Aktie könnte also spürbar “Luft nach unten” bekommen, wenn die beschriebene Unterstützung fällt. Auch diverse Indikatoren betonen aktuell die Risiken: Zum Beispiel ist der MACD an seiner Signallinie gescheitert und nimmt wieder Fahrt nach unten auf. Das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass noch ein weiterer Kursschub nach unten folgt. Gleichzeitig mahnt unser neues RSL-Modell auf Basis der vier Preisinformationen (open, high, low, close) zur Vorsicht. Um die bestehenden Gefahren zu bannen, müsste die Aktie dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,12 EUR) schnellstmöglich zurückerobern.

E.ON (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: LSEG, tradesignal²

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