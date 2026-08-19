EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026

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SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026



19.08.2026 / 12:10 CET/CEST

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SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026

München, 19. August 2026. Der Vorstand der SCP Standard Capital Partners AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die bisherigen operativ tätigen Beteiligungen im Bereich Entertainment vollständig veräußert werden sollen. Der entsprechende Verkaufsprozess wurde eingeleitet. Die Gesellschaft befindet sich auf der Suche nach geeigneten Käufern für die betreffenden Beteiligungen. Die Veräußerung ist Teil der beschlossenen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 469 TEUR bei einer Gesamtleistung von 865 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf -2.406 TEUR.

Die Gesellschaft wird Ende August bereits den Halbjahresabschluss auf der Webseite veröffentlichen.

Aufgrund der Veränderungen setzt die Gesellschaft ihre bisherige Prognose für das laufende Geschäftsjahr aus.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SCP Standard Capital Partners AG Holzstraße 28/30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@standardcapitalpartners.xyz Internet: www.standardcapitalpartners.xyz ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900HQULSBCELVUD31 EQS News ID: 2385314

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